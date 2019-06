Cavani prend sa revanche sur le Chili

Quatre ans après avoir été éliminé par le Chili en quart de finale de la Copa América, l'Uruguay a pris sa revanche lors du dernier match de la phase de poule au Maracanã (1-0). Un succès qui porte le nom de Edinson Cavani, exclu il y a quatre ans et buteur ce lundi, et qui permet à la Céleste de terminer premier de ce groupe C.

Suárez mort la feuille

Cavani, le vengeur non masqué

Chili (3-5-2) : Arias - Jara (Castillo, 90e), Medel (Lichnovsky, 55e), Maripán - Díaz, Aránguiz, Pulgar, Hernández, Opazo - Alexis Sánchez, Vargas (Fernandez, 77e). Sélectionneur : Reinaldo Rueda.



Uruguay (4-4-2) : Muslera - Cáceres, Godín, Giménez, González - De Arrascaeta (Rodriguez, 75e), Bentancur, Valverde (Coates, 90+2), Lodeiro (Nandez, 46e) - Suárez, Cavani. Sélectionneur : Óscar Tabárez.

par Steven Oliveira

Décidément, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a quatre ans, jour pour jour, le Chili et l’Uruguay s’affrontaient en quarts de finale de la Copa América. Une rencontre électrique marquée par deux expulsions, une olive de Gonzalo Jara sur Edinson Cavani et une victoire des Chiliens (1-0). Quatre ans plus tard, la tension s’est très légèrement calmée, Gonzalo Jara n’a pas foutu son doigt dans un orifice de l’attaquant du PSG - il s’est seulement contenté de tacler un streaker -, et l’arbitre n’a pas sorti de cartons rouges. Mieux, ou pire c’est selon, l’Uruguay s’est même imposé 1-0 grâce à un but de...Edinson Cavani. Karma.Premier du groupe en cas de match nul, le Chili ne s’est pas pour autant rendu au Maracanã pour jouer le 0-0. Et ce, même si Arturo Vidal, suspendu au prochain match en cas de carton jaune, est sur le banc. Ce sont d’ailleurs les Chiliens qui se montrent les premiers dangereux sur une frappe de Charles Aránguiz repoussée par Fernando Muslera (10). Étouffé, l’Uruguay va petit à petit sortir la tête de l’eau. D’abord sur une demi-volée de Giorgian De Arrascaeta qui s’envole dans les tribunes (18). Puis sur action de Luis Suárez qui dribble le portier adverse avant de tout gâcher en voulant la jouer perso alors que Cavani et De Arrascaeta attendaient seuls en retrait (21). Insuffisant donc pour battre des Chiliens qui, comme à leur habitude, se jettent sur chaque ballon comme des morts de faim. D’autant plus qu’à l’image d’un Alexis Sánchez, qui retrouve ses supers pouvoirs lorsqu’il porte la tunique de la, les hommes de Reinaldo Rueda sont dangereux en contre.Les batteries rechargées durant la pause, les deux formations attaquent la seconde période de manière offensive. Sauf que Diego Godin voit son coup de boule arriver dans les gants de Gabriel Arias (47). Tandis que la frappe d’Alexis Sanchez rase la barre transversale (48). Le début d’une seconde période de folie ? Non, le début de trente minutes de tacles de boucher et de longs ballons envoyés loin devant. À l’exception d’une frappe toute molle de Giorgian De Arrascaeta (59) et d’une tête de Diaz sauvée sur sa ligne par Gimenez (68). Heureusement pour le spectacle, Edinson Cavani est là pour surgir au premier poteau et claquer un énorme coup de boule qui termine sa course au fond des filets (0-1, 81). Le tout sous les yeux de son ancien bourreau Gonzalo Jara, qui a oublié d’approcher l’attaquant parisien. Avec cette victoire, l’Uruguay termine donc premier de ce groupe C et affrontera le Pérou en quart de finale. Tandis que le Chili, lui, devra se frotter à la Colombie. Avant, pourquoi pas, de se retrouver en demi-finale. Miam.