Cavani, l'histoire d'amour continue

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Edinson Cavani devrait finalement rester à Paris. Une nouvelle qui fait plaisir aux supporters, lesquels en ont assez d'entendre des joueurs demander plus de responsabilité ou un départ.

De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas

Cavani, l'amour dure longtemps

Par Steven Oliveira

Propos d'EC tirés du site officiel du Paris Saint-Germain

En omettant le cas Neymar qui agite le monde entier, les supporters parisiens traversent le mercato estival avec le sourire. Que ce soit en raison du retour de Leonardo au poste de directeur sportif - qui a pour première conséquence le départ d’Antero Henrique -, ou en raison des arrivées d'Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Mitchel Bakker. À moins que ce ne soit en raison des nombreux départs (Grzegorz Krychowiak, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Timothy Weah) ayant renfloué les caisses du club. Mais finalement, la meilleure nouvelle pour les supporters parisiens est arrivée de la: Edinson Cavani a refusé de rejoindre l’Inter, faisant savoir qu’il souhaitait rester au PSG cette saison. Et cela tombe bien, puisque c’est aussi le souhait de tous les résidents du Parc des Princes qui tremblaient à chaque rumeur envoyant l’Uruguayen dans un autre club.C’est un doux euphémisme de dire qu'Edinson Cavani est le chouchou du Parc des Princes, ou du moins du virage Auteuil où réside le Collectif Ultras Paris. Un virage qui avait tenu à clamer son amour porté à l’attaquant uruguayen lors de la 37journée de Ligue 1, face à Dijon (4-0). D’abord avec une banderole «» . Puis en chantant à la gloire du Matador, durant toute la première période. Avant de repartir de plus belle après la rencontre, lorsque tout l’effectif s’est présenté face au virage. Histoire de bien faire comprendre à Kylian Mbappé, à Neymar et aux dirigeants parisiens que l’ancien du Napoli est à leurs yeux le joueur le plus important du club et qu’ils verraient donc d’un très mauvais œil son départ durant l’été. Une attitude qui fait écho à la banderole affichée quelques jours plus tôt, au-dessus du périphérique en face du Parc des Princes : «» .Si les supporters ont raison de vouer une énorme estime à Edinson Cavani, qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG et qui a toujours tout donné sur un terrain, il est bon de rappeler que le début de la relation a été houleuse. Il faut dire que l’Uruguayen débarquait dans un club où Zlatan Ibrahimović était la star, et qu’il a dû s’exiler sur un côté. Résultat, les supporters ont parfois sifflé Edinson Cavani après plusieurs ratés face au but. Sauf que le natif de Salto a retourné l’opinion, à coups de buts et de kilomètres avalés. Le tout, avec un comportement irréprochable. C’est donc une vraie histoire d’amour qui unit désormais les supporters et l’Uruguayen, ce qui représente peut-être l’une des raisons pour lesquelles Cavani ne veut pas quitter le club : «À l’heure où Kylian Mbappé demande en direct à la télévision plus de responsabilité - ce qui signifie entre autres prendre le poste de numéro 9 de Cavani - et où Neymar confie son envie de quitter le Paris Saint-Germain, l’attitude de l’Uruguayen fait du bien aux supporters. À l’image de celle d’un Marquinhos, qui clame son amour de Paris à chaque interview. Pas étonnant que les deux joueurs soient probablement les plus appréciés des supporters. Ça, le club a fini par le comprendre. Après avoir fait de Kylian Mbappé et de Neymar les têtes d’affiche de chaque post sur les réseaux sociaux, le PSG a légèrement changé d’optique en offrant par exemple un vidéo-reportage de l’Uruguayen qui s’essaye à la pêche - sa passion - en Chine. Mieux : après avoir réfléchi à le céder cet été, les dirigeants parisiens souhaiteraient prolonger le bail de Cavani qui s’arrête l’été prochain. Ne reste plus qu'à savoir si Thomas Tuchel va, lui aussi, changer d'optique et laisser Kylian Mbappé sur un côté pour faire de la place en pointe à l'Uruguayen. En tout cas, les supporters ne demandent que ça.