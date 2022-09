Cavani avait dit oui à Getafe avant Valence

El Getafe se reunió con Walter Guglielmone, hermano y representante del delantero, y les gustó el proyecto. Luego llegó la oferta del Valencia y... https://t.co/XLSw1JPPi5 — AS Fútbol (@AS_Futbol) September 4, 2022

Ça s'appelle « poser un lapin » .C’est l’histoire d’un homme de 35 ans, charismatique, toujours bien habillé, une petite barbichette et un bouc soigneusement taillés, qui s’est rendu dans un bar réputé de la ville de Valence pour un rendez-vous. Rien de romantique. Il y a une petite semaine, ce gentleman a dégusté la spécialité de la région :(du riz et de la viande, NDLR) aux côtés de son demi-frère et agent Walter Guglielmone, et également des dirigeants de Getafe. Au terme de ce repas, Edinson Cavani a donné son accord au club situé à quelques kilomètres de Madrid, avant de s’engager avec Valence.C’est en tout cas ce que raconte le quotidien espagnoldans ses colonnes du jour. Débarqué à Valence dans les derniers jours du mercato, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain était tout proche de s’engager avec le club de Getafe. L’arrivée en grande pompe de Gennaro Gattuso dans ce dossier aurait finalement tout changé, et donc pousser Cavani à ne pas tenir sa promesse. Enfin, le journaliste Alfredo Duro, et ancien directeur sportif de Getafe, a confié que l’ancien pensionnaire de Manchester United n’avait plus de contact avec les dirigeants de l’écurie bleue marine.La question est désormais de savoir si Cavani a fait ce choix pour l’argent , ou pour