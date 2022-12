Castello Lukeba sur son arrivée chez les pros : « Je vouvoyais les plus vieux »

BB

À Lyon, rares sont les satisfactions cette saison.Mais s'il y a bien un joueur dont les performances sont porteuses d'espoir, c'est Castello Lukeba. Le jeune défenseur central formé au club, qui vient de fêter ses 20 ans, s'est imposé depuis la saison dernière comme un titulaire en puissance au sein d'un OL en quête de stabilité. Signe que Castello est devenu un grand, il est revenu sur son ascension professionnelle pour, dans un entretien paru ce mercredi.En évoquant d'abord ses coéquipiers plus expérimentés., confesse-t-il sur son arrivée dans le groupe pro. Un trop grand respect cependant, qu'il a fallu évacuer pour performer."Mais on travaille ensemble !"Une appréhension pas facile à gérer, entre volonté de faire son trou dans le groupe, et celle de s'imposer sur le terrain :Car avant de s'échauffer avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le solide gaucher a été un fan.Une petite histoire toute mignonne.Mais trêve d'enfantillages : le championnat reprend ce mercredi pour les Gones, largués dans la course à l'Europe, et donc en besoin criant de prendre des points dès ce mercredi soir, à Brest.