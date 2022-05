Lukeba-Gusto, même pas peur

Dans une ambiance bouillante au Vélodrome, Castello Lukeba et Malo Gusto, tous les deux moins de 20 ans, ont répondu présent pour guider l'OL à la victoire contre l'OM ce dimanche soir (0-3). Les deux Gones rappellent que Lyon a besoin de ses jeunes talents pour espérer des lendemains qui chantent dans le Rhône.

Le futur, c’est maintenant

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’un a provoqué le coup franc amenant le premier but lyonnais, lâché une passe décisive d’un centre fort sur le deuxième pion et a constamment mis en difficulté le couloir gauche marseillais ; l’autre s’est montré, comme depuis le début de la saison, rassurant et autoritaire derrière, avant de s’offrir un plaisir non coupable en climatisant le Vélodrome sur un but qui ne sera – on l’espère pour lui – certainement pas le plus beau de sa carrière. Malo Gusto, 18 ans, et Castello Lukeba, 19 piges, ont montré ce dimanche soir qu'ils ne faisaient pas leur âge et qu'ils pouvaient déjà se comporter en patrons au sein d'une équipe qui n’en a pas toujours été une cette saison. Mieux, c'est arrivé au Vélodrome, face à Marseille, où l'OL a signé sa 1000victoire dans l'élite. Si Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé ont eux aussi assuré, d'autres tauliers, comme Lucas Paquetá ou Jérôme Boateng, sont restés discrets. Tout cela confirmant une tendance : à Lyon, où la jeunesse est sacré, les bébés Gones ont un bel avenir devant eux.De nouveau titulaire dans le couloir droit de l’OL à la place du capitaine Léo Dubois, de retour de blessure, Gusto a profité de ce boulevard pour prouver qu’il méritait sa place. Malgré la présence d’un autre gamin, Bradley Barcola, dont la première titularisation en Ligue 1 aura été un vrai baptême du feu, le latéral élu joueur du mois d’avril par les supporters rhodaniens a enchaîné les courses pour peser offensivement (76% de passes réussies, 60% de duels gagnés, 40% de centres réussis ; 2 fautes subies) tout en faisant profiter son équipe de son bagage physique pour assurer les tâches défensives (3 ballons récupérés et 1 interception), à l’image d’un ballon en profondeur coupé devant Arkadiusz Milik en première période, alors que Boateng était pris de vitesse.Si Castello Lukeba a de facto été moins actif offensivement malgré son but, son aisance technique à la relance (73% de passes réussies et 100% de dribbles passés) et sa capacité à stopper les attaques adverses (100% de tacles réussis ; 3 ballons récupérés et 2 interceptions) pour sa première saison professionnelle ont encore impressionné, d’autant plus comparé aux vieux briscards Boateng et Emerson, plus discrets ce soir (et globalement sur la saison)., soufflait d’ailleurs le défenseur central de l’OL après la rencontre au micro de Prime Video.Hormis Moussa Dembélé, qui enfile les pions comme les perles, la lumière est donc venue des deux jeunes Gones qui, à l’instar de Maxence Caqueret, proclamé futur capitaine de l’OL en cas de prolongation de contrat, s’installent petit à petit comme les patrons du futur d’un Lyon qui aura besoin de bonhommes concernés et de jeunes prometteurs (l'ADN du club) afin de laisser cette saison amère – même si une qualification en Europe est encore possible – derrière lui et se replacer sur le podium de Ligue 1.