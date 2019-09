Ninga Warrior

Pour se hisser à la seconde place du classement de Ligue 1 et retourner Saint-Étienne (4-1), un SCO surprenant s'en est remis à un héros qui l'est tout autant. D'un triplé cinglant inscrit en onze minutes, Casimir Ninga a fait taire les sceptiques qui ne voyaient en lui qu'un simple « pousseur de ballon » .

« Dans la catégorie des joueurs qui donnent à un entraîneur l'envie d’entraîner »

De « pousseur » à supersub

Par Mathieu Rollinger

* Citation complète : « Le dribble peut être une vraie arme. C’est une capacité et tout le monde ne l’a pas. Je n’ai rien contre Caen, mais ils n’ont pas beaucoup de joueurs capables de dribbler... Crivelli, Tchokounté... Ninga, c’est plus un pousseur. Un mec qui ne sait pas dribbler et qui dribble, c’est emmerdant. Alors qu’un mec qui sait dribbler qu’on bride, c’est dommage aussi. Il faut mettre un cadre, mais après faut laisser jouer. Messi ou Neymar, ils n’ont demandé à personne l’autorisation pour dribbler. »

Sur le plateau du stade Raymond-Kopa, un homme se présente en bout de piste. On joue la 69minute, le SCO a déjà recollé au score, l’heure pour Casimir Ninga de se mesurer à une épreuve qu’il a visualisée mille fois au préalable. «, assure celui qui se traîne encore une blessure aux ischios.» C’est sûr, cette fois, il arrivera à franchir ces saletés d’obstacles pour atteindre ce foutu. Onze minutes plus tard, l’antre angevin chavire dans la folie et les Verts sont pliés en quatre, à cause d’un triplé que personne n’avait vu venir , signé par la recrue estivale. Un exploit ? On peut le dire : cela faisait d’ailleurs 12 ans et un coup de force de l’Auxerrois Ireneusz Jeleń qu’aucun remplaçant n’avait inscrit un triplé en Ligue 1. Ne manquait plus que les braillements de Denis Brogniart pour se croire ensur TF1.Rolland Courbis, lui, était bien devant son poste. «, assure le coach qui l’a lancé en 2015 du côté de Montpellier.» Voilà comment signer ce qui s’apparente à une renaissance pour l’ailier de 26 ans - formé justement au Renaissance FC au Tchad -, après avoir connu de sacrées glissades et une relégation la saison passée avec le Stade Malherbe.Casimir Ninga n'est pourtant pas à sa première intégration express : là où il n'a mis que 85 minutes pour se faire adopter par Angers, il lui en avait fallu 100 pour faire ses présentations avec la Ligue 1 en octobre 2015, avec une reprise fabuleuse contre Bastia sous le maillot montpelliérain. À ce moment, le Tchadien a tout de la bonne pioche pour le MHSC. «, se remémore coach Courbis. Un garçon qui semble tout droit sorti d’un dessin animé , puisque Casimir débarque alors de Manga Sport, avec lequel il vient de remporter le championnat du Gabon, contre 75 000 euros. Les premières semaines sont loin d’être évidentes : il y a quelques soucis administratifs à clarifier, le garçon doit se tourner vers Daniel Congré pour savoir comment se faire des pâtes et se montre plus que brouillon sur le terrain. «» , confirme Courbis. Il se montre cependant exemplaire pour gratter sa place et réveiller une attaque héraultaise apathique : un doublé contre Lyon, puis un contre l’OM, le voilà pleinement intégré. «, continue Courbis.Arrivent octobre 2016 et un coup de sabre. Quinze jours plus tôt, il signait son premier triplé face à Dijon, mais lors d’un entraînement, il se fait faucher par Killian Sanson (le frère de). Bilan des opérations : une rupture des ligaments croisés qui l’éloigne des terrains pendant près de 10 mois. Et après une dernière saison terne à Montpellier, Casimir Ninga quitte libre l’Occitanie pour rejoindre la Normandie, avec toujours ce traumatisme dans un coin de la tête. «, se désole Courbis, qui a retrouvé à Caen un homme changé par la force des choses.» Avec Malherbe, plus les matchs se succèdent, plus le Tchadien est caricaturé en un attaquant sans variété et aux pieds carrés. Et plutôt que ses six buts inscrits, on préfère retenir ses énormes loupés, comme celui face à Rennes.Stéphane Moulin avait également relevé cette approximation technique dans une interview pouren mai dernier, au point de décrire Casimir Ninga comme «» plutôt qu’un dribbleur*. Le genre de dévaluation qui était peut-être une ruse du coach angevin pour décourager la concurrence, puisque quelques mois plus tard, le SCO déboursait 3 millions d’euros pour l’extirper de la Ligue 2 et pouvoir en faire un. Sa précédente apparition à Dijon n’avait pourtant rien pour rassurer Moulin. «, reconnaissait Ninga.Rien ne dit que ce triplé ne soit pas un feu de paille. Mais pour Rolland Courbis, Casimir Ninga a fait le bon choix en rejoignant le Maine-et-Loire : «» Un club familial et actuellement second de Ligue 1, tout pour finir de convaincre son père, professeur de français resté du côté de N’Djamena. «, confiait à France 3 ce membre d’une fratrie de neuf enfants.» Comme quoi, pour Casimir comme pour les pâtes, il suffit juste de respecter le temps de cuisson.