Ninga enfonce les Verts

Lancés par Nordin, les Verts ont craqué en deuxième période face à un SCO entreprenant et récompensé par un improbable triplé de Casimir Ninga (4-1). Les doutes sont toujours là pour Saint-Étienne.

Nordin en trompe-l'œil

Les vannes s'ouvrent et Ninga surgit

Angers (4-3-3) : Butelle - Manceau, I. Traoré (c), R. Thomas, Aït-Nouri - Fulgini (Pereira Lage, 46e), Santamaria, Mangani - Thioub, Alioui (Bahoken, 74e), Capelle (Ninga, 69e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Sainté (4-2-3-1) : Ruffier (c) - Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - M'Vila, Z. Youssouf - Nordin (Abi, 83e), Boudebouz (Khazri, 67e), Bouanga - Berić (Hamouma, 67e). Entraîneur : Ghislain Printant.

Ce dimanche après-midi pour Saint-Étienne, il fallait gagner. Gagner pour oublier cette glissade en guise d'entrée en lice en Ligue Europa , gagner pour améliorer un début de championnat tout triste, gagner pour respirer au classement, gagner pour redonner un peu de crédit au coach Ghislain Printant. La mission était bien partie à la pause, mais Angers s'est rebiffé et a fait le nécessaire en deuxième période pour chiper les trois points, avec trois buts inscrits en 11 minutes par un Casimir Ninga sorti du banc. Il faudra encore attendre pour voir la guérison des Verts.Bien en jambes, Bouanga lance les débats, mais ne cadre pas après un lancement de Yann M'Vila (8) alors que Ryad Boudebouz frappe dans le petit filet face à un Ludovic Butelle masqué (15). Heureusement côté stéphanois, on est vigilant au moment où Pierrick Capelle est trouvé à gauche (17), et Angelo Fulgini envoie un drop après un bon mouvement des locaux (20). Butelle, lui, s'impose à la suite d'un débordement dangereux d'Arnaud Nordin (25).Les deux formations s'illustrent par intermittence, mais c'est l'ASSE qui va trouver la faille, au moment où Mathieu Debuchy dépose une galette au point de peno sur la caboche du remuant Nordin (0-1, 34). Angers a des armes, à l'image d'un contrôle d'équilibriste de Fulgini dans la surface (44) et du but du capitaine Ismaël Traoré logiquement refusé pour hors-jeu (45).Et cela fait finalement mouche dès le début du deuxième acte, les locaux revenant de la pause avec les crocs : auteur d'une entrée pleine de peps, Mathias Pereira Lage percute et tombe, seul Pierrick Capelle a suivi et ajuste Stéphane Ruffier (1-1, 48). Suffisant pour embarquer la rencontre sur un rythme pépère : il faut attendre 20 minutes pour voir Casimir Ninga coller un frisson au stade Raymond-Kopa sur son premier ballon (69), puis Rachid Alioui envoyer un coup franc caresser l'équerre de la Ruffe (71).Décidément intenable, le Tchadien est à la réception d'un coup de patte de Thomas Mangani et trouve bel et bien les filets d'un coup de casque (2-1, 78). Forcément, les visiteurs veulent repartir à la bataille, mais c'est Ninga qui plante une deuxième fois sur un caviar de Pereira Lage, après annulation puis annulation de l'annulation (3-1, 84), puis une troisième fois grâce à Sada Thioub (4-1, 89). Son compteur angevin est ouvert, et pas qu'à moitié.