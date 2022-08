Casemiro proche de quitter le Real Madrid pour Manchester United

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pourrait-il y a avoir plus courageux comme transfert ?Bien installé au Real Madrid depuis près d'une décennie et indéboulonnable du milieu à trois qu'il compose avec Toni Kroos et Luka Modrić, Casemiro pourrait pourtant prendre la porte dans les derniers jours du mercato. Selon, Manchester United offrirait un minimum de 60 millions d'euros pour le Brésilien. La publication ibérique ajoute qu'un accord est tout proche et évoque même une visite médicale ce vendredi.336 matchs et quatre Ligues des champions raflées après son arrivée en Espagne, Casemiro, 30 ans, découvrirait un nouveau challenge : celui de jouer le maintien en Premier League. Lesont en effet mordu la poussière face à Brighton (1-2) et Brentford (0-4), des concurrents directs.Casemiro en profitera pour travailler ses automatismes avec Fred en vue du Mondial.