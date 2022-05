Casemiro, au nom du devoir

Abandon, boisson lactée et hépatite

« Lorsqu'il est arrivé, il est tombé malade et n'a pas pu s’entraîner. Ce qui l'a beaucoup inquiété car il voulait montrer qu'il méritait d'être là. »

Sur la défensive

« Je m’étais mis dans le groupe des attaquants, afin d’impressionner les coachs balle au pied. Mais très vite, je me suis rendu compte que les mecs à côté de moi se débrouillaient vraiment bien et j’ai commencé à regretter ma décision. »

O Tanque do Madrid

« Il y a toujours eu deux Casemiro. Celui de derrière la ligne médiane, qui va au combat, ne s’arrête jamais, quitte à faire des dégâts, et celui après la ligne médiane qui, une fois lancé, se montre un redoutable attaquant. »

« Je ne voulais pas vraiment quitter le Real Madrid, par peur de ne jamais y revenir. Mais l’appel de Julen Lopetegui, me demandant de le rejoindre au FC Porto, a tout changé. »

Le chouchou de Zidane

« Essayer de recruter un joueur similaire à Casemiro serait une erreur, car il n’y en a qu’un seul dans le monde. »

Retrouvez également l'interview de Casemiro dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi. Bernardo Silva, au cœur de la City Par Adel Bentaha et Léo Tourbe Propos de Lucho Nizzo et Bruno Petri recueillis par AB et LT.







Voici comment les intendants du Real Madrid doivent qualifier Casemiro après chaque rencontre. Le maillot dégueulasse, le short qui a viré au vert-marron et les crampons sur lesquels ont pourrait apercevoir quelques gouttes de sang : le milieu brésilien salit sa belle tunique blanche à chaque match. Barbouillé comme un enfant qui joue dans l’herbe, il est pourtant le meilleur nettoyeur de la Maison-Blanche, faisant briller le logo couronné depuis plus de 9 ans. Cette obsession pour le travail, Carlos Henrique Casimiro la tient de son enfance au Brésil., explique Luis « Lucho » Nizzo, sélectionneur du Brésil U15 et U18 lorsque Casemiro avait l’âge d’y évoluer. Le numéro 14 madrilène est tellement un campagnard qu’à 15 ans, les bouches d’aération le terrorisaient., se souvient Bruno Petri, son coach en jeunes dans le club pauliste.Mais comme face à chaque écueil, le petit débrouillard a su se dépasser pour continuer à avancer., épilogue l’entraîneur brésilien.Des obstacles, le milieu défensif en a effectivement connu une bonne pelletée. Déjà, lorsque après une dispute avec sa maman, son père décide de quitter le domicile et de ne plus jamais y remettre les pieds. Carlos a alors 3 ans, est encore fils unique, et sa mère, Magda, gagne des clopinettes. Une situation l'obligeant à priver son fils de certains plaisirs, dont cette boisson lactée nommée Yakult, vendue dans la rue par une marchande :, racontait la maman à. Et à l'instar de nombreux gamins brésiliens, c'est dans le ballon rond que Carlos se réfugie., témoigne Lucho Nizzo.Adolescent, justement, Casemiro est déjà le patron., explique le principal intéressé à So Foot . Le Brésilien est, comme le détaille Bruno Petri. Ce dernier, qui vient à peine de le récupérer à São Paulo, est aux premières loges de l’autre drame de la vie de son protégé : une hépatite qui l’a cloué au lit pendant plus de trois mois., se remémore le technicien.Énième embûche qui le forge et lui insuffle cette volonté de se dépasser. Cela construit aussi sa proximité avec Petri :De ces multiples galères, Casemiro a tiré une maturité précoce. Pas de caprices d’ado, chef de famille avant l'heure, le joueura les idées bien en place, alors qu’il n’a même pas 16 ans.L’envie de gagner est tellement forte chez lui qu’il en vient ainsi à bouder pendant tout un vol entre l’Angleterre et le Brésil, à cause d’une soirée pizza., se souvient Bruno Petri.Un mental de vainqueur et un esprit de compétition tiré à son paroxysme qui a plu à Petri :On ne peut pas lui donner tort : Casemiro c’est déjà 17 trophées dans son armoire. Mais s’il suffisait de n’avoir que du mental pour tout rafler, cela se saurait. Cet esprit guerrier ne serait rien sans le talent et les aptitudes du milieu brésilien.Revanchard sur une vie pas souvent juste, Casemiro a dès lors appris à faire du terrain son arme d’expression. Agaçant ou irritant, le style de jeu du petit Carlos s’est en effet dessiné à l’image de son tempérament : rugueux. Un football de « terroir » , vécu de l’intérieur par Lucho Nizzo :, replonge le sélectionneur.Une agressivité quasi instinctive, développée sur les pelouses boueuses de son quartier de Jardim Guimarães. Nizzo poursuit :Et pourtant, ce soldat était tout proche de lancer sa carrière au poste... d’attaquant., se remémorait-il pour Jorge Valdano et son émissionGrand bien lui en a pris.De visibilité, len’en aura en réalité que très peu besoin, dans une carrière aussi rapide que complète. Un parcours débuté dans l’après-midi du 25 juillet 2010, jour de « San-São » face au Santos de Neymar, Ganso, Alex Sandro et Danilo. Sens du placement, initiatives offensives et coups de sang, le récital individuel de cet inconnu de 18 ans ne laisse personne indifférent, malgré la défaite (1-0). Le voilà devenu(Le Tank, en VF), prologue d’une première saison en professionnel dans la peau de titulaire, rôle qu’il ne quittera plus, jusqu’à son départ pour le grand Real Madrid.Regardant évoluer son poulain sur les pelouses du Brasileirão, Lucho Nizzo, lui, ne s’étonne guère de ce rendement précoce :En effet, après 3 ans à se faire les dents au pays, voilà le jeune homme en Espagne au mois de janvier 2013, repéré dès 2011 par Ramón Martínez (responsable des sections jeunes au Real Madrid) à l’occasion de la Copa América des moins de 20 ans.Impressionné par ce qu’il venait de voir au Pérou, ce dernier dira. La réalité sera malheureusement différente. Arrivé à Valdebebas en plein hiver, Casemiro tarde à s’adapter au Castilla d’Alberto Torril, dépassé par le niveau de coéquipiers, le prenant quelques foisselon ses dires. Une intégration lente, lui rappelant les douloureux souvenirs de son isolement forcé par l’hépatite. Le travail et l’abnégation finiront cependant par lui donner raison, intégré à l’équipe première par un José Mourinho admiratif, avant d’être jeté dans le grand bain à l’arrivée du duo Ancelotti-Zidane, en quête deMais à l’heure d’entamer une histoire définitive au sein de la Maison-Blanche, le dilemme de la raison s’offre à lui :, s’émouvait-il au micro de Valdano.Sous la houlette de Lopetegui, Casemiro, 22 ans, découvre en effet les spécificités nécessaires d’un récupérateur. Positionné dans un 4-3-3 caractéristique et aidé par l’expérience d’Evandro et Héctor Herrera à ses côtés, « Le Tank » se révèle au Vieux Continent. Disputant 41 rencontres sur 52 possibles, le fameuxarrive enfin, auréolé de deux bijoux inscrits face à Bâle et Gil Vicente . De loin, Bruno Petri, coach en jeunes à São Paulo, observe également les progrès de son adolescent, appliqué à démontrer saà l’exigence madrilène.Une exigence nommée « Zidane » , devenu entraîneur principal en janvier 2016, conscient du potentiel du Pauliste.[...], rembobine le joueur."Case, reste calme. Je ne te donne pas encore ta chance, car j’ai mes raisons. Mais sache qu’une fois titulaire, tu ne sortiras plus du onze."Promesse tenue aussi sec.Au sortir d’une prestation aboutie à Levante, « Case » ne quittera effectivement plus les plans de(17 176 minutes jouées avec le Français, soit près de la moitié de son total en carrière : 33 568), ni ceux de Carlo Ancelotti, revenu sur le banc l’été dernier., philosophait d’ailleurs le tacticien italien en conférence de presse. Encore une fois, pas vraiment de surprise pour Lucho Nizzo :Des paroles sages, venues rappeler la trajectoire ascendante d’un homme simple. Ce même garçon, empli d’un devoir familial, rêvant innocemment de pizza et de yaourt, que la vie a finalement décidé de gâter. Quatre Ligues des champions et 10 ans plus tard, voilà donc Carlos Henrique Casimiro reparti au combat face à Manchester City, pour accrocher une cinquième étoile à son palmarès. Cinq comme le Brésil.