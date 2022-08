Casemiro a demandé un rapport sur chaque arbitre de Premier League avant d’arriver à Manchester United

Les statistiques de Casemiro avec le Real Madrid Arrivé en 2013 à Madrid (20 ans) en provenance de São Paulo FC contre 6millions d’euros 336 matchs 31 buts / 29 passes décisives 92 avertissements / 2 cartons rouges 3x LaLiga, 5x LDC, 3x CDM des clubs... pic.twitter.com/q8hlmnFltK — PFC (@PassionFootClub) August 19, 2022

ALB

Consciencieux dans tous les domaines.Quand on parle de Casemiro, on a tout de suite en tête l’image d’un guerrier, adepte des fautes intelligentes, mais aussi de tacles bien appuyés. Et pourtant, le Brésilien n’a récolté que trois cartons rouges en plus de 450 matchs en carrière. Et tout s’explique, car si les joueurs ont l’habitude d’étudier leurs adversaires avant une rencontre, Casemiro lui se penche sur les arbitres qu’il va rencontrer. Alors quand le Madrilène est arrivé à Manchester United, il a demandé un rapport d’information sur chacun des arbitres, comme le révèle son ami proche et ancien coéquipier Bruno dos Anjos auRéputés permissifs, les arbitres de Premier League font aussi partie de ce qui a attiré Casemiro en Angleterre, comme il l’a déclaré en interview pour le site de Manchester United , a lâché le néo-Mancunien.Pourtant Manchester United est loin de vivre un rêve en ce début de saison