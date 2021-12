Carton plein pour l'Ajax, Dortmund termine sur une très bonne note

57

L'Ajax reçu six sur six. Déjà assurés d'être premiers du groupe, les hommes d'Erik ten Hag se sont pourtant présentés avec leur équipe type, à l'exception de Tadić, lors de la réception du Sporting Portugal dans une Johan Cruyff Arena déserte. Face à une équipe B lisboète, Sébastien Haller a de nouveau marqué des points dans son duel avec Robert Lewandowski. L'international ivoirien a transformé un penalty, son 10but dans la compétition, mais les champions des Pays-Bas se sont fait rejoindre sur une réalisation de Nuno Santos. Pas de quoi décourager des Néerlandais en maîtrise, puisque Antony a redonné un pion d'avance avant la pause.Dominés par l'Ajax, les Portugais ont en plus redoublé de malchance, puisque Nuno Santos a offert le troisième but à David Neres. Et quand les titulaires baissent le pied, les remplaçants se chargent de poursuivre le festival, notamment Davy Klaasen, passeur décisif sur le quatrième pion de Steven Berghuis. La réduction du score de Tabata est anecdotique pour le Sporting, déjà assuré de composter son billet pour les huitièmes. Avec 18 points, 20 buts marqués et 5 encaissés, l'Ajax a une nouvelle fois démontré qu'il est l'une des équipes les plus sexy du top 16 européen.Assuré de terminer troisième et privé d'Erling Haaland au coup d'envoi, le Borussia Dortmund a infligé un sixième revers en autant de matchs à Beşiktaş, en leur collant uneau Signal Iduna Park. Pas dans leur assiette, les Turcs ont été inexistants en première période et ont logiquement concédé l'ouverture du score de Malen, avant d'être doublement sanctionnés par un carton rouge de Welinton et un penalty de Marco Reus. Les Allemands ont poursuivi leur promenade au retour des vestiaires et ont planté une troisième fois sur un festival de leur capitaine, qui s'est amusé dans la défense de Beşiktaş. Entré à l'heure de jeu, Haaland n'a mis que sept minutes à trouver le chemin des filets d'un coup de casque imparable, avant de claquer son doublé dix minutes plus tard. Attention, ce BvB peut faire très mal en Ligue Europa.