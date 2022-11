Carton plein pour l'AC Milan qui file en huitièmes

AC Milan (4-2-3-1) :Tătărușanu - Kalulu Gabbia, 86e), Kjær, Tomori, Hernández (Ballo-Touré, 78e) - Tonali, Bennacer (Pobega, 69e) - Rebić, Krunić (De Ketelaere,78e), Leão (Junior Messias, 69e) - Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.



Salzbourg (4-3-1-2) :Köhn - Dedić, Solet (Bernardo, 45e), Pavlović, Wöber (Ulmer, 77e) - Seiwald, Gourna-Douath (Kameri, 64e), Kjærgaard - Sučić - Adamu (Sesko, 62e), Okafor (Koita, 77e). Entraîneur : Matthias Jaissle

Résultats et classement de la Ligue des champions 2022-2023 TP Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus la bataille est dure, plus la victoire est belle.Dans un San Siro des grands soirs, l'AC Milan a dû cravacher pour arracher cette victoire 4-0. Un succès permettant aux hommes de Stefano Pioli de valider leur ticket pour les huitièmes de finale, une première depuis la saison 2013-2014. Mais cette victoire n'a pas été une partie de plaisir pour les: face à une équipe de Salzbourg percutante offensivement et développant un jeu très vertical, le Milan a souffert et a notamment pu compter sur Pierre Kalulu, auteur de deux superbes gestes défensifs (3et 28). Bousculés, les Milanais vont s'en remettre à un coup de pied arrêté. Sur une galette délivrée par Sandro Tonali, Olivier Giroud va inscrire de la tête son septième but de la saison. Après ce but concédé, Salzbourg ne va pas se décourager, bien au contraire. Les hommes de Matthias Jaissle vont multiplier les offensives et instiller le doute dans la défense lombarde. Mais, à l'image de cette frappe lointaine de Sučić (37), les Autrichiens ne parviennent pas à concrétiser.C'est au retour des vestiaires que l'AC Milan a décidé de passer la vitesse supérieure. Moins de 60 secondes après le début de ce second acte, Krunić va doubler la mise en concluant une superbe action collective lombarde. Un véritable coup de massue sur la tête des Autrichiens qui ne vont pas s'en remettre et vont concéder un troisième but, signé Olivier Giroud. Le champion du monde français y va de son doublé en concluant un exploit individuel de Rafael Leão. Avec un Ismaël Bennacer taille patron dans l'entrejeu, le Milan va prendre le contrôle de cette seconde période, multipliant les offensives en profitant de l'extinction des feux autrichienne. Dans le temps additionnel, Junior Messias inscrira le quatrième but milanaissur une passe décisive d'Oliver Giroud. Deux buts et deux passes décisives pour l'Isérois. Carton plein de l'AC Milan avec ce 4-0, les tifosi en ont eu pour leur argent et retrouveront les soirées européennes au mois de février.