Carteron s’engage avec Zamalek

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'art du rebond.Moins de trois semaines après avoir quitté à l’amiable le Raja Casablanca (Maroc), Patrice Carteron (49 ans) a déjà retrouvé un banc. L’ex défenseur de Rennes, Lyon et Saint-Etienne a trouvé un accord avec le club égyptien de Zamalek SC pour les sept prochains mois. En Égypte, Carteron avait déjà dirigé Wadi degla (janvier-juin 2016) et surtout Al-Ahly, le grand rival de Zamalek, de juin à novembre 2018, et avec qui il s’était hissé en finale de la Ligue des champions africaine face à l’Espérance Tunis (3-1, 0-3).Le Breton va succéder au Serbe Milutin Sredojević (50 ans), nommé en août dernier pour un an, après deux saisons passées à Orlando Pirates (Afrique du Sud), et qui a été viré lundi soir, suite au lourd revers (0-3) face au TP Mazembe (RD Congo) samedi à Lubumbashi, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine 2019-2020. Zamalek occupe la cinquième place du championnat égyptien après six journées, mais avec un match en retard. Carteron fera ses débuts sur le banc du club cairote dès mercredi, face à El Sharkia SC, en Coupe d’Égypte. Samedi, retour à la Ligue des champions contre les Angolais de 1° de Agosto, avant un derby le 13 décembre, contre le FC Pyramids entraîné par Sébastien Desabre.Ça va causer Français au bord du terrain.