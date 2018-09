Carragher critique violemment Pogba

CG

Un démontage en règle.Ce n'est un secret pour personne : l'entente entre José Mourinho et Paul Pogba n'est pas au beau fixe à Manchester United. Cette semaine a marqué un nouveau tournant dans la relation entre les deux hommes. Mercredi, une vidéo illustrant cette situation est devenue virale sur les réseaux sociaux et a fait beaucoup parler en Angleterre.Ainsi, Jamie Carragher a donné son avis sur les deux hommes au micro de Sky Sports. Et il n'y est pas allé de main morte pour évoquer le cas de Pogba. «, lâche l'ancien joueur de Liverpool.(...). »Le consultant a enchaîné en illustrant ses propos avec les récentes performances du champion du monde. «, détaille-t-il.. »Pour Carragher, Pogba n'a pas sa place dans une équipe comme le Barça et n'a pas non plus la carrure d'un capitaine. «, conclut-il.. »En revanche, aucun problème pour jouer dans celui de Deschamps.