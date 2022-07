Valderrama à Montpellier : un transfert ébouriffant

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. À l'occasion du 21e épisode, retour en 1988, année où Montpellier signe un des plus grands noms de son histoire : Carlos Valderrama. Le touffu meneur de jeu du Deportivo Cali est alors au sommet de son art mais son passage dans l'Hérault divise. Réussite ou flop ? Pierre Mosca et Louis Nicollin s'en sont longtemps crêpés le chignon.

« Oh Mosca, ce n’est pas Valderrama, c’est son frère ! »

« Contre Metz, je le sors de la compo. Colère folle de Loulou qui me convoque dans son bureau : « Si tu ne fais pas jouer Carlos, je te vire. » »

Machine à laver, piscine et permis de conduire

« Il remplissait lui-même sa machine à laver d’eau, pensant qu’elle ne le faisait pas automatiquement. Il vidait aussi sa piscine après chaque utilisation. »

C'est pas Gijón, c'est Valladolid

« Ils l’ont transféré en Espagne. Mais il n’est pas allé à Madrid, à Barcelone, à Séville ou à Valence. Il est allé à Valladolid. »

En 1987, l’afro est à la mode. Ruud Gullit remporte le Ballon d’or. Son sosie capillaire Carlos Valderrama s’adjuge lui le Ballon d’or sud-américain et le titre de meilleur joueur de la Copa America. Si le Hollandais en profite pour quitter son pays en passant du PSV Eindhoven au Milan AC, le Colombien reste, lui, dans son Deportivo Cali. De toute manière, aucun joueur du pays de Pablo Escobar ne s'est déjà exporté. L’agent Manuel Garcia se dit alors qu’il y a quelque chose à faire avec le talentueux meneur de jeu. Et pourquoi pas à Montpellier où il a ses entrées puisqu'il gère déjà les intérêts du défenseur Júlio César. Les dirigeants colombiens font donc la rencontre de Louis Nicollin à l’hôtel Concorde-Lafayette (devenu Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile). Durant deux jours et deux nuits, les deux parties, chacune dans leur chambre, négocient. Un accord est finalement trouvé : Carlos Valderrama touchera 13 000 000 de francs pour un contrat de quatre ans signé le 6 mai 1988. Un transfert financé par le Conseil Général pour le club qui vient de disputer une première saison dans l’élite remarquée avec une troisième place au classement. Seuls les champions de 2012 feront mieux dans l’histoire du club."Mais où se trouve cette ville ?", avouera plus tard le principal intéressé. À l’époque, Carlos Valderrama est une star du football mondial et l'un des meilleurs joueurs d’Amérique du Sud. Une aubaine pour Montpellier ? D’emblée, l’entraîneur Pierre Mosca n’est pas emballée :(alors au Benfica, N.D.L.R.).Cette interrogation va le tourmenter toute la saison.Très vite le Colombien ne trouve pas son rythme sur les pelouses hexagonales., rapporte Pierre Mosca."Oh Mosca, ce n’est pas Valderrama, c’est son frère !"Vingt ans plus tard, Loulou Nicollin s'énervait encore concernant les critiques sur sa perle colombienne :, théorise, lui, le chevelu milieu de terrain.À l’époque, pour faire connaître son Montpellier Paillade Sport Club, le Lyonnais d’origine n’hésite pas à sortir le chéquier pour recruter des noms., avoue le technicien gardois. Mais ce dernier n'a que faire des volontés de son président. Il en rigole aujourd’hui :"Comment tu ne fais pas jouer Carlos ?""Si tu ne fais pas jouer Carlos, je te vire."Si tout ne tourne pas rond ballon au pied pour le joueur originaire de Santa Marta, ce n’est guère mieux une fois les crampons enlevés :Plusieurs anecdotes sont sorties des vestiaires du Stade de la Mosson et sont répandues Place de la Comédie., témoigne Gérard Bernardet. Mais celui qui en parle le mieux reste le principal concerné, dans les colonnes d’Actu Foot , justifie-t-il.En trois ans, toutes compétitions confondues, Carlos Valderrama disputera 91 rencontres pour quatre petits pions et laisse, plus de trente ans après, toujours ouvert le débat sur ses performances. À l’été 1991, le Colombien plie bagage et traverse les Pyrénées pour se faire tripoter par Michel . Ce qui ne fait que conforter l’ancien Monégasque dans ses propos.(Manuel Garcia donc)Si sur le terrain le meneur de jeu divise toujours, en dehors il a toujours fait l’unanimité. Pierre Mosca :Louis Nicollin :31 ans après le départ de Carlos Valderrama une question subsiste : en cas de titre de champion de France, Loulou aurait-il fait une coupe afro en orange et bleu ?