Carlos Queiroz : « Je ne veux pas mentir au football »

Maxime Brigand, à Doha

Veille d'histoire.À un peu plus de 24 heures de défier les États-Unis, une première depuis 1998 , et de potentiellement arracher une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, Carlos Queiroz, l'emblématique sélectionneur de l'Iran, qui a un temps travaillé sur le territoire américain à la fin des années 1990, s'est pointé lundi pour une conférence de presse attendue. Et Queiroz a enchaîné. D'abord, sur les États-Unis :soccerfootball.Puis Carlos Queiroz, qui n'a pas rajouté de sel sur son embrouille avec Jürgen Klinsmann , est revenu sur la décision de la fédération américaine de supprimer le mot « Allah » du drapeau iranien sur ses réseaux sociaux. Extrait :"Lorsque le rideau s'ouvrira, soyez prêts à chanter et à danser. Si vous ne l'êtes pas, le dieu du football ne pourra pas vous aider."Enfin, alors que plus de 700 détenus ont été libérés en Iran après la victoire face au pays de Galles, dont une grande majorité avaient été arrêtés à la suite des manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée à la suite de son arrestation par la police des mœurs, Queiroz a eu ces mots :Pour rappel, les manifestations continuent toujours en Iran et auraient, selon Human Rights Activists, déjà fait plus de 400 morts et conduit à 18 000 arrestations.