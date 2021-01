Le club de Tourcoing (R1, Hauts-de-France), qui devait affronter Boulogne-sur-Mer (National 1) ce dimanche dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France, a déclaré forfait. Un choix logique pour son entraîneur Carlos Da Cruz.

Il faut d’abord penser à préserver la santé des joueurs étant donné les circonstances dans lesquelles on s’entraîne. Cela fait trois mois que les compétitions sont arrêtées : c’est impossible de préparer un match en onze jours, surtout quand l’équipe adverse s’entraîne sans coupure depuis le mois de juillet et joue un match par semaine.Au départ, il y a un écart de niveau avec les quatre divisions de différence, et aujourd'hui cela relève du miracle.Ils sont partagés entre la déception et la résignation. Aujourd’hui, ils ont compris le sens qu’on a donné à cette histoire de forfait. Ils se sont rendu compte que les conditions n’étaient pas optimales. On a tout de même essayé de préparer au mieux cette rencontre face à Boulogne-sur-Mer parce qu’on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. On a fait deux grosses séances samedi et dimanche dernier, avec une bonne intensité. Si le match avait eu lieu, est-ce que mes joueurs auraient été capables d’aller travailler le lendemain ?C’était déjà compliqué dès le 15 décembre avec des séances sans contact et des oppositions modérées. Le couvre-feu est venu ajouter une nouvelle barrière. On a essayé de programmer des séances à partir de 16 heures pour ceux qui pouvaient répondre présent, c’est-à-dire un groupe de 8-10 joueurs différents tous les jours, dans l’optique de préparer la Coupe de France. Malheureusement, je ne peux pas avoir tous mes joueurs en même temps. Pour la majorité d’entre eux, il leur est impossible de s’échapper de leur travail. On compte surtout sur les entraînements du week-end. Avec cette donnée, je ne vois pas comment on aurait pu présenter une équipe complète.La décision appartient au président. Il ne faut pas oublier que la Coupe de France représente de l’engouement pour un club amateur. Cette rencontre face à Boulogne aurait été un match référence pour l’US Tourcoing. Étant donné les circonstances, le match aurait été à huis clos. Il faudrait mobiliser un médecin pour les tests PCR, faire les tests antigéniques, payer les frais d’arbitrage. Cela nous aurait coûté plus d’argent que ce que cela nous aurait rapporté. En ce qui me concerne, je ne vois pas l’intérêt de jouer ce genre de match sans le public. Ça enlève toute la magie de la Coupe de France. La FFF envoie un mauvais message à la population par rapport à la situation sanitaire. On a le droit de continuer la Coupe de France, mais pas nos championnats, on n'est pas à l’abri de créer un cluster en pleine partie.Il ne me plaît pas, même s’ils ont essayé de construire quelque chose de cohérent. On connaît déjà le chemin pour arriver en 16de finale, il n’y a plus la surprise du tirage au sort. C’est une ligne directrice de la Fédération pour permettre aux gros clubs d’aller jusqu’au bout. C’est la première fois où l’on verra autant de clubs amateurs en 16, car ils ne rencontrent pas les clubs professionnels. Beaucoup vont vouloir aller à ce stade, car il y a une récompense financière au bout. Dans le contexte actuel, c’est une aubaine pour le monde amateur.Chacun doit se faire sa propre idée. Je comprends le point de vue de Nöel Le Graët, car cela reste du football amateur, mais les institutions ne doivent pas négliger le football d’en bas. J’espère qu’il va y avoir une révolution, car on néglige la base du foot français, qui compte plus de deux millions de licenciés. Si tous les clubs amateurs étaient à armes égales pour se préparer, peut-être qu’on l’aurait jouée si cela ne coûtait pas autant d’argent au club. Ça m’embête par rapport au message qu’on va envoyer à la population. Même s’il n’y a pas de spectateurs, il y a quand même des gens sur le terrain et le risque de contamination est le même. On nous demande de ne pas être plus de six à certains endroits alors qu’une trentaine de joueurs seront regroupés au stade.