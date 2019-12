Ancelotti signe quatre ans et demi à Everton

FL

Du bleu napolitain au bleu de Liverpool.Carlo Ancelotti est officiellement le nouvel entraîneur d'Everton, 16de Premier League. Alors que lesreçoivent Arsenal ce samedi après-midi à Goodison Park, l'Italien vient de signer un contrat de quatre ans et demi et suivra ce match depuis les tribunes.Le match contre Arsenal est donc l'occasion pour Duncan Ferguson de terminer son intérim en beauté, après un nul à Old Trafford la semaine dernière (1-1), précédé notamment par une victoire contre Chelsea (3-1). L'Écossais avait pris les manettes de l'équipe à la suite du limogeage de Marco Silva le 5 décembre dernier.» , a glissé Ancelotti sur le site d'Everton , avant d'assister à la rencontre dans les tribunes de Goodison Park.Toujours la classe, Don Carlo.