Cardiff saisit les instances anglaises dans l'affaire Sala

QC

Une triste histoire encore loin d'être close.D'après des informations de, Cardiff a saisi la Fédération anglaise dans le cadre de l'affaire Sala. Les Gallois dénoncent en effet le recours à une pratique illégale du double mandat. D'après le club, l'agent Mark McKay, dont le père Willie est déjà accusé d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, a été mandaté le 21 novembre 2018 par le FC Nantes pour vendre Sala à un club anglais. Problème : il a été mandaté au même moment par West Ham pour gérer le dossier.rapporte également que le 5 décembre 2018, McKay père et fils ainsi que Neil Warnock, ancien manager de Cardiff, étaient tous présents à la Beaujoire pour la rencontre entre Nantes et Marseille. Alors que Sala inscrit un but et délivre une passe décisive, Mark McKay en a profité pour adresser par mail une copie de son mandat avec West Ham à Neil Warnock. Histoire de montrer au club gallois qu'ils ne sont pas les seuls sur le coup et de le pousser à faire rapidement monter les enchères.De quoi prouver que le transfert du buteur argentin était frauduleux selon MAntoine Vey, avocat français de Cardiff : «De plus en plus trouble.