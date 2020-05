Capdevila : « Si Robben dribble Casillas en finale, je cause un penalty »

Champion du monde 2010 avec l’Espagne, Joan Capdevila était l’arrière gauche titulaire de la Roja en Afrique du Sud. Au-delà du premier titre mondial de la sélection ibérique, le joueur retient que l’Espagne est parvenue à maintenir son statut de favori sans cogiter face à des éléments parfois contraires.

« Ce que j’aimais, c’étaient nos parties de pocha. Il y avait un noyau dur avec Ramos, Piqué, Reina et Villa. On mettait dix ou quinze balles chacun sur la table, ça créait un peu plus d’émulation. »

« Quand nous perdons face à la Suisse, nous n’avons plus le droit à l’erreur derrière pour sortir des poules. Nous avions des sentiments à contrôler, nous ne sommes pas des machines. »

Vidéo

« Reina est un fan absolu des tirs au but, il est capable de passer des heures à regarder tous les tireurs adverses pour savoir quelle est leur préférence au moment de frapper. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous venions tout juste d’acquérir un statut de champion, cela entraînait une vague de respect de la part de nos adversaires. Au départ de cette succession, j’ai le souvenir que Del Bosque maintient l’ossature de l’équipe et qu’il ne fait que de très légères modifications. Du point de vue de l’homme, je crois que Del Bosque était la personne idéale pour nous permettre de garder cette longévité, il avait aussi cette culture de la victoire. Aragonés avait ce côté impulsif, il cherchait davantage à nous rentrer dedans, alors que Del Bosque avait un côté plus pensif et paternaliste. Il y avait beaucoup plus de place au dialogue, et cela permettait d’aborder les rencontres de manière sereine, sans trop se mettre de pression. Quand tu savais qu’il était l’entraîneur de la période faste des Galactiques au Real Madrid, tu te disais qu’il savait gérer un vestiaire de champions.La Coupe des confédérations était utile dans le sens où elle nous préparait à ces températures hivernales durant la prochaine Coupe du monde, car là-bas, la saison était inversée. Nous perdons ce match face aux États-Unis à la suite de deux mauvais placements défensifs. Sur le premier but, Jozy Altidore prend le meilleur sur moi au duel, il met son corps en opposition et joue bien le coup. Dempsey marque le deuxième en fin de match grâce à une belle contre-attaque. Nous avons pris ce revers de façon positive, car aucun vainqueur de la Coupe des confédérations ne gagnait le mondial l’année suivante. Aussi, cette défaite a accéléré l’arrivée de Sergio Busquets dans le onze de départ pour passer d’un système de milieu récupérateur unique à un double pivot. Il était encore jeune, mais Del Bosque avait confiance en son potentiel.Oh non, ce n’était pas aussi rigide que cela quand même !Il fallait se détendre, c’était essentiel. Si tu ne penses qu’au football pendant un mois, tu finis par exploser. Après le repas du soir, nous nous réunissions dans une salle commune où tous les jeux étaient possibles. Certains jouaient aux cartes, d’autres préféraient les jeux vidéo, les films, d’autres le tennis de table ou le baby-foot... Nous étions ensemble pour se relaxer. Ce que j’aimais, c’étaient nos parties de pocha. Il y avait un noyau dur avec Ramos, Piqué, Reina et Villa. On mettait dix ou quinze balles chacun sur la table, ça créait un peu plus d’émulation. Nos proches étaient loin, donc l’équipe nationale est un peu devenue notre famille de substitution. Cela durait jusqu’à minuit, puis nous nous séparions ensuite pour aller dans nos chambres respectives.Oui, nous étions dans des chambres individualisées. C’était toujours le cas depuis mon arrivée en sélection. Je trouve que c’est une bonne manière de concevoir la préparation, car tu te donnes un peu de temps personnel à chaque fin de journée. Tu parles un peu avec ta famille, tu te mates un épisode de série et tu dors quand tu sens le sommeil arriver. La chambre doit être uniquement un lieu de repos, il faut y passer le moins de temps possible durant la journée, car le planning est chargé. Petit-déjeuner, entraînement, déjeuner, petite sieste digestive et réunion collective ensuite, tout est organisé.Je m’en souviens très bien. Nous faisons le match qu’il faut avec les bonnes combinaisons, les occasions de Piqué, Xabi Alonso, Jesús Navas... Toutes les statistiques démontrent que nous avons dominé cette rencontre, excepté le score final. Si nous avions joué ce match dix fois, nous l’aurions gagné huit fois. Alors au moment de rentrer dans les vestiaires après le match, je n’ai vu aucun visage défaitiste. Nous étions tous d’accord pour se dire : «» Nous n’avons pas laissé la place au doute et nous étions convaincus que ce match allait être une dalle fondatrice. La victoire suivante face au Honduras nous a confortés dans nos convictions.Mais notre travail en tant que footballeurs internationaux, c’était avant tout de gagner ! C’est très bien que le spectateur souhaite voir des buts à foison, il est dans son droit et tu joues aussi pour ces émotions-là. Mais quand nous perdons notre premier match face à la Suisse, nous n’avons plus le droit à l’erreur derrière pour sortir des poules. Nous avions des sentiments à contrôler, nous ne sommes pas des machines. La conséquence, c’était de se mettre à jouer avec sécurité et monopoliser le ballon plus que jamais pour trouver l’ouverture adverse grâce à la fatigue occasionnée. Je me souviens que pendant le mondial, nous observions aussi la crise que traversait l’équipe de France... Sur le papier, c’était pourtant une sacrée équipe ! Entre nous, ça nous faisait prendre encore plus conscience que ce sport devait se jouer en groupe et que l’unité collective était fondamentale pour atteindre l’objectif d’être champions du monde.Nous n’avons pas parlé de cette expulsion, les faits étaient là et cela nous permettait de passer en huitièmes de finale. Mais je me souviens quand même que malgré l’infériorité numérique, le Chili était toujours dangereux. C’était une équipe très compétitive et désireuse de jouer sans arrêt. C’est clair que cet avantage de deux buts et l’expulsion derrière nous permettent d’avoir une meilleure emprise sur le match, mais le match est resté serré jusqu’au bout. Quand l’arbitre siffle la fin du match, nous sentions qu’un poids se déchargeait de nos épaules.Nous n’avons pas encaissé un seul but durant la phase finale, t’imagines ? C’est une performance assez incroyable. À partir d’un certain niveau, tu ne peux plus gagner tes matchs 3-0 ou 4-0. Les équipes adverses sont prêtes, elles possèdent des qualités pour te mettre à l’épreuve, et le résultat devient une question de détails.Nous étions maudits en quarts de finale, et nous affrontions une équipe qui n’avait absolument rien à perdre, car elle réalisait le meilleur parcours de son histoire en Coupe du monde. Le Paraguay, c’était très intense psychologiquement, je ne savais plus où donner de la tête en fin de match. Sur l’action que tu décris, Pepe Reina parvient à faire passer un message à Iker, il sait de quel côté Cardozo va frapper. Reina est un fan absolu des tirs au but, il est capable de passer des heures à regarder tous les tireurs adverses pour savoir quelle est leur préférence au moment de frapper. À ce moment-là, il a rendu un sacré service à l’équipe. Dans ces compétitions internationales, je dis toujours que les matchs se gagnent à onze, mais les titres se gagnent à vingt-trois.Jouer avec des coéquipiers d’une telle qualité, c’était du pain béni tous les jours. Si tu me demandais à l’époque, j’aurais volontiers payé rien que pour les voir jouer. Ma mission, c’était de gêner le moins possible. Je recherchais toujours à aller de l’avant avec Iniesta ou Xavi, et ils s’occupaient du reste. C’était facile, en fait !Je devais juste faire mon boulot d’ouvrier à la chaîne. J’étais là depuis 2002, je connaissais mon rôle et je m’y attelais du mieux possible. Tout devenait plus facile pendant que ton adversaire courait après le ballon.La veille, tu dors très peu. Tu te fais le match dans ta tête, tu sais que toute ta vie de footballeur est orientée là-dessus. À une heure du matin, tu éteins la télé, mais tu n’arrives pas à trouver le sommeil. Tu la rallumes, mais en vérité tu penses toujours au match. Tu te dis que si tu fais une erreur dans ce match, elle restera à jamais gravée dans l’histoire. De mémoire, j’ai dû m’endormir vers quatre heures et demie, complètement crevé !Malgré toute cette fatigue accumulée, tu cherches à faire comme si c’était un jour comme les autres, tu prends ton petit café, tu fais ta balade et tu te prépares au match le plus important de ta vie. Ce n’est plus une question de physique, mais de mental, tu te mets dans ta bulle jusqu’à la victoire. Par exemple, je ne me suis rendu compte de l'hommage d’Iniesta à Jarque qu’à partir de notre retour à Madrid le lendemain.Je suis pris de vitesse et je me dis en une fraction de seconde :Je suis derrière Robben et j’essaie de lui mettre la pression pour qu’il sente que je suis juste là, prêt à le distraire ne serait-ce qu’un dixième de seconde. Peut-être que cela a influé... Si Robben essaie de dribbler Casillas, je cause un penalty, c’est sûr !