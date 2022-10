CAOM, le virage de la jeunesse

Depuis l’exclusion des Yankees en 2018*, le bas du Virage Nord du Stade Vélodrome était à l’abandon, tristement silencieux. Trop, aux yeux d’une bande de minots marseillais. Issues de plusieurs groupes, ils ont pris la direction du CAOM, qui a récupéré la zone en 2018 avec un objectif : redonner vie au bas du virage qui, fut un temps, était le plus bruyant du Vélodrome.

Un fardeau signé Eyraud

La nouvelle génération aux manettes

Par Adrien Hémard-Dohain, à Marseille

Tous propos recueillis par AHD

Assis dans le bas du Virage Nord à quelques minutes du coup d’envoi, Yanis, 20 ans, commis de cuisine la journée, dirigeant d’un groupe ultra le soir, met les choses au point. Depuis le début de la saison, avec quatre amis, ils ont décidé de prendre les commandes du Club des Amis de l’OM, un association d’abonnés née en 1987 et qui a été installée en bas du Virage Nord à l’été 2018, après que Jacques-Henri Eyraud a expulsé les Yankee du Vélodrome . Du jour au lendemain, le principal groupe ultra du Virage Nord (5000 membres) a ainsi déserté, sans jamais être remplacé. Une question de respect, d’abord, parce qu’on ne s’empare pas de la place d’un groupe historique comme ça. D’ailleurs, Yanis le rappelle bien :. Sauf qu’en attendant ce retour de plus en plus incertain, il fallait bien faire quelque chose.Pour bien comprendre la situation, il faut se remémorer la répartition des ultras marseillais. Au sud, les South Winners et le Commando Ultra se partagent le gâteau. Au nord (à gauche dans vos écrans de télé), les Fanatics, Dodgers et MTP occupent la moitié haute. Le bas, quitté par les Yankee, est aux mains du CAOM., rappelle Yanis. Après le départ forcé des Yankee, aucun des groupes du Virage Nord n’avait en effet accepté de descendre à cette place, par respect pour les Yankee. L’OM d’Eyraud avait alors bricolé cette solution bancale., regrette Yanis, en accrochant les écharpes des ultras du Virage Nord derrière le but, comme le veut la tradition à Marseille.Partant de ce constat, et du sentiment général qu’il était temps de réveiller ce coin du stade, une bande de potes s’est donc lancée dans cette croisade. Mais en 2022, pas besoin de pape pour mobiliser les troupes : un groupe Snapchat suffit., rejoue Yanis. Tous issus des différents groupes de supporters, les potes, qui viennent de tout Marseille, partagent l’ambition de faire revivre le virage. Parmi eux, Kurt :Les quatre amis ont alors décidé d’en parler au président du CAOM, emballé par ce changement de cap incarné par la nouvelle génération :Né en 1987, le CAOM compte en effet 6000 membres, qui ont tous cotisé pour adhérer et s’abonner dans la zone gérée par le groupe. Grâce à cette somme, la nouvelle frange ultra du groupe dispose donc de quelques deniers pour lancer ses premières animations, et a pu s'offrir du matériel (sono, drapeaux, mégaphone, tambours...). Face à Nantes, le président, Patrick, a même eu une banderole à son honneur en guise de remerciements publics. Quelques jours plus tard, face au LOSC, le CAOM a déployé son premier tifo. Une œuvre raisonnable comparée à la démesure des autres groupes marseillais, mais une première symbolique., préciser Kurt. Pour l’instant, cela se passe surtout dans les garages des membres, dont beaucoup d’ados., apprécie Yanis.Du haut de ses 15 piges, Mathis incarne parfaitement cet état d’esprit. Malgré son âge, le minot endosse déjà une responsabilité capitale dans un groupe ultra : celle du tambour., explique-t-il en fixant son précieux au pied du perchoir, sous l’oeil de son frère aîné et de son cousin. Très actif, Mathis ne se gêne pas pour donner des ordres et orchestrer la mise en place du matériel pendant le bâchage. À lui non plus, on ne lui parle pas d’âge. Avec son tambour, Mathis assiste Julien, qui vient lui de devenir papa. À 30 ans, ce pâtissier a été désigné capo, lui qui était autrefois membre des... Yankee :Casquette vissé sur le crâne, il prépare son perchoir :, sourit celui qu’on surnomme évidemment Jul. Et le match dos au terrain ? Aucun problème :. Après chaque rencontre, Julien est d’ailleurs celui qui récolte les éloges des autres groupes. Car que ce soit chez les Fanatics, Dodgers ou MTP, l’initiative prise par ces minots du CAOM est saluée de tous. Même par d’anciens Yankee - dont certains, qui étaient partis s’installer en haut du virage, redescendent peu à peu., salue Yanis. Le CAOM « nouvelle génération » s’est même doté d’un compte Twitter face au buzz qu’a généré leur action en début de saison sur la Planète Mars., avoue Kurt. Peu à peu, la mayonnaise prend et le bas du virage se réveille. Mais cela demandera du temps avant de refaire du Nord LE virage marseillais., assure Kurt.