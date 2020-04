Canal+ résilie son contrat avec la LFP pour la saison 2019-2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Canal+ ferme les robinets pour cette saison.D'après des informations de, Maxime Saada a adressé, ce jeudi, un courrier à Didier Quillot, directeur général de la LFP, pour l'informer de la résiliation du contrat liant Canal+ et la Ligue pour la diffusion de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2. En conséquence, la fin de la saison de foot représente un manque à gagner de 243 millions d'euros pour la LFP, somme que Canal et beIN Sports devaient verser d'ici la fin de saison en cas de reprise des matchs.Cette rupture de contrat n'a rien de surprenant et était intégrée dans une clause de l'avenant au contrat signé récemment par les deux parties . Canal+ s'était engagé à verser 37 millions d'euros pour des matchs ayant déjà été diffusés tout en se permettant de ne plus réaliser de versement en cas de non reprise des championnats. La décision du gouvernement, annoncée ce mardi par Edouard Philippe, a donc permis au Président du groupe Canal+ d'appliquer cette clause pour rompre le lien contractuel avec la LFP. Selon, le diffuseur voulait également rapidement communiquer cette décision pour enterrer le projet de playoffs de Jean-Michel Aulas qui ne correspondait en rien au format de diffusion prévu dans le contrat.Et les abonnés, ont-ils une clause de retrait dans leur contrat ?