Canada-Iran annulé pour des raisons géopolitiques

Prévue le 5 juin, la rencontre amicale entre le Canada et l’Iran a été annulée par les locaux. À l’annonce de la programmation de cette rencontre, un vent de contestation avait soufflé au pays de Jonathan David. Le président Justin Trudeau a même été questionné à ce sujet : La cause : le 8 janvier 2020, le vol 752 d’Ukraine International Airlines est abattu à Téhéran par un missile iranien. À son bord, une centaine de passagers avaient un rapport avec le pays à la feuille d’érable (Canadiens ou résidents permanents) et se rendaient à Kiev pour prendre une correspondance en direction de leur pays.L’Italie et l’Algérie n’ont pas un emploi du temps très chargé, si jamais...