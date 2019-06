CAN : Ce qu'il faut savoir du groupe A

Si l'Égypte fait figure de grand favori du groupe A, le pays organisateur devra se cogner trois plats bien différents pour sortir de sa poule : l'Ouganda, le Zimbabwe et la RDC. Gare à ne pas finir en momie.

L’Égypte, comme à la maison. L’ogre — et qui plus est hôte — s’avance comme le grand favori de ce groupe A. Emmenés par un Mohamed Salah devenu champion d’Europe avec les, les Pharaons auront à cœur de tenir leur rang, d’une part, et de laver l’affront subi en Russie à l’été 2018 (derniers de leur poule avec zéro point), d'autre part. Pour éviter une nouvelle désillusion, bien que hautement improbable en phase de poules, les hommes de Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain arrivé sur le banc de l’Égypte en août 2018, devront apprendre à ne pas faire constamment unsur Salah : c’est ce qui leur avait fait défaut à la Coupe du monde. Les supporters, en revanche, ne manqueront pas leur rendez-vous. Jouer dans un stade acquis à sa cause est en toute logique le lot de tous les pays hôtes, mais quand on connaît la ferveur égyptienne, l’argument de l’ambiance va rapidement devenir clé pour viser (très) loin. Dernier élément : outre ses sept titres dans l’histoire de la CAN, l'Égypte a déjà remporté trois éditions sur son territoire. La passe de quatre ?C’est avec le plein de confiance que le Zimbabwe débarque dans cette CAN. Vainqueurs de deux des trois dernières éditions de la COSAFA Cup – une compétition réunissant les sélections nationales des pays d’Afrique australe – et sortis en tête de leur groupe éliminatoire, lesont une belle tête d’équipe surprise. Oui, tout est dans la surprise chez les Zimbabwéens, même dans le style de jeu. Adepte des contre-attaques foudroyantes, les Guerriers peuvent compter sur les qualités devant le but de la star de l’équipe, Knowledge Musona, qui a planté cinq pions lors des phases de qualification. La RDC est bien placée pour le savoir, elle qui a concédé une étonnante défaite à domicile (1-2) contre les hommes de Sunday Chidzambwa. La surprise du chef, donc.On ne sait pas encore s’il danse, mais une chose est certaine : il chasse. Surnommé «» qui signifie «» , l’Ougandais Farouk Miya est assurément le joueur frisson du groupe A. Meilleur buteur du groupe L dans les phases de qualification pour la CAN (trois buts), le milieu offensif de 21 ans est déjà un pilier de son équipe nationale avec 55 sélections pour 21 buts. Malgré un parcours tumultueux (Standard de Liège, Mouscron, Sabail) depuis son départ du pays en 2016, Miya retrouve des couleurs en Croatie avec le HNK Gorica (30 matchs la saison passée, cinq buts, cinq passes décisives). Et si les Grues veulent créer la surprise, le chasseur devra assurément viser juste.Une CAN qui se joue en été, avec 24 équipes au lieu de 16, des stars africaines de classe internationale, de nouveaux visages, et dans un pays fou de football qui plus est. Bref, tout est réuni pour que la Coupe d’Afrique fasse un bond en avant vers l’ouverture et la modernité. Mais non, il faut toujours qu’il y ait des joueurs comme Youssouf Mulumbu. À 32 ans, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a vécu une saison quasi blanche au Celtic avec seulement trois petits matchs à son compteur, dont zéro sous les couleurs de Kilmarnock, club dans lequel il est prêté depuis janvier. Un passe-droit ? Sûrement, comme dans toutes les sélections du monde. Mais sa seule présence nous rappelle juste quelques souvenirs amers de la Ligue 1. Et ça, on n'en veut pas.