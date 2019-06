CAN : Ce qu'il faut savoir du groupe E

Tunisie, Mali, Angola et Mauritanie : voilà un groupe à deux vitesses. En effet, les Aigles de Carthage et ceux du Mali devraient se donner des coups de bec en altitude alors que Palancas Negras et Mourabitounes seront juste à la recherche de sensations fortes. Et ce n'est pas Wahbi Kazri qui s'y opposera.

Le gros morceau : la Tunisie

Le cadeau surprise : la Mauritanie

Le joueur frisson : Sékou Koïta

Le sélectionneur qu’on n’a pas du tout envie de voir : Srdjan Vasiljević

Trois bonnes raisons de suivre ce groupe :

Parce ce que c'est la quatrième CAN d'Alain Giresse et avec la quatrième nation différente (Gabon, Mali, Sénégal et donc Tunisie). Le carré sera-t-il magique ?



Pour voir comment peut se débrouiller l’attaquant mauritanien Souleymane Anne, meilleur buteur de la poule Auvergne-Rhône-Alpes en National 3 avec Aurillac-Arpajon. 24 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues, dont 19 en championnat pour le natif d’Orléans.



Parce que As Palancas Negras, le surnom des Angolais, aurait pu être un bar de plage ou un groupe de reggaeton. Rien de tout ça, heureusement : l'hippotrague noire est seulement une biquette toute paisible.



Trois bonnes raisons de n’en avoir rien à cogner :



Parce que si on voulait voir l’Angolais Stelvio Cruz en action, il suffisait d’aller cette saison au stade Josy-Barthel de Luxembourg. Formé au Portugal, le milieu du F91 Dudelange s’est payé une belle campagne européenne, avec un but lors du barrage contre le Legia en entrée, et du Milan, du Betis et de l’Olympiakos pour le plat de résistance.



Parce que Mabululu, c'était le titre de l'année 2017.



Mais pourquoi il n’est pas venu, Ali Maâloul ?

Le prochain sera meilleur » , quand son club lui a également apporté son soutien.



أنت الأفضل دائماً. ❤?? pic.twitter.com/sbtgXMJfx1 — Al Ahly SC (@AlAhly) 12 juin 2019

L’inexpertise : Saïan Supa Crew

Angola mwen ké fenn tchou aw, pendan papa'w pa la, Angola. » Autant dire que ce groupe E ne sera pas forcément sympathique pour les Antilopes noires.



La stat à la con : 2 237

no man’s land, car traversant de grandes étendues désertiques, elle a tout de même divisé des ethnies comme les Bambaras, les Diawaras, les Khassonkés ou les Soninkés. Une belle réunion de famille en prévision ce lundi 24 juin.



Si ce groupe était un tube de l’été : Bal de Bamako de -M-, Toumani & Sidiki Diabaté

Honni soit qui mal y pense / Béni soit qui au Mali danse. » La famille Chedid a des origines égyptiennes ? Matthieu a décidé, lui, de faire des bons mots sur le Mali, entouré d'artistes maliens et d'Oxmo Puccino, lui-même né à Ségou. Si avec ça, les Aigles ne font pas l'hélicoptère avec leur bassin...



Les Aigles de Carthage peuvent faire un carnage. Avec 15 points, cinq victoires en six matchs, dans un groupe avec l’Égypte, l’Eswatini et le Niger, la Tunisie a roulé sur les qualifications, où seul le Sénégal a fait mieux d’un point de vue comptable. Avec Alain Giresse à sa tête, la Tunisie souhaite profiter de l’expérience engrangée lors du Mondial en Russie pour enfin franchir la barrière des quarts de finale, qui lui résiste depuis 2004, date de son seul et unique titre continental. Et pour ce faire, c’est une équipe estampillée Ligue 1 qui s’avance en Égypte, avec Mouez Hassen (Nice), Oussama Haddadi (ex-Dijon), Ellyes Skhiri (Montpellier), Bassem Srarfi (Nice), Ferjani Sassi (ex-Metz), Naïm Sliti (Dijon) et Wahbi Khazri (Saint-Étienne). Elle est là, la CAN Conforama.Première participation à la CAN pour les. Et cette prouesse est en grande partie due (plus qu'au passage à 24 participants) au travail de fond mené au niveau de la Fédération. 206au classement FIFA en 2012, elle apparaît aujourd'hui au 103rang. En prenant le relais de Patrice Neveu en 2014, Corentin Martin a construit un groupe solide et cohérent, appelant un savant mélange de joueurs locaux et expatriés, avec notamment Ismaël Diakité, attaquant de l'US Tataouine (Tunisie), et de Mohamed Dellah Yali, le milieu du DRB Tadjenanet (Algérie). «, expliquait la légende d'Auxerre et de Strasbourg.» Cette CAN est donc un bon moyen de passer un nouveau cap.Oui, le Mali possède un dynamiteur en la personne de Moussa Marega. Et après s’être envoyé des kebabs au Poiré-sur-Vie , l’attaquant de Porto a enchaîné les buts en Ligue des champions (6 cette saison). Mais c’est surtout un petit jeune qui pourrait aussi prendre du galon cet été. À 19 ans, Sékou Koïta est la star des équipes jeunes des Aigles du Mali. Déjà vainqueur de la CAN U17 et U20, finaliste du Mondial U17, finaliste du CHAN 2016, il était il y a encore quelques jours à la Coupe du monde U20, où le Mali a atteint les quarts de finale de la compétition . Koïta s’est illustré en inscrivant 3 buts et délivrant 3 passes décisives, et en ayant fait trembler la France . L’attaquant du RB Salzbourg, prêté cette saison au Wolfsberger AC, est suivi par les grosses écuries italiennes et anglaises et se verrait bien marcher dans les pas de Fred Kanouté, son mentor, ou Sadio Mané, autre talent révélé dans l’écurie Red Bull.Le Serbe, débarqué sur le banc angolais en décembre 2017, n'a gagné que 9 matchs en 77 matchs dans sa carrière en tant que manager. La bonne nouvelle pour les, c'est qu'il en a signé plus de la moitié (5) avec eux. Et tant pis pour les supporters clubs de Čukarički, Borca et Javor-Matis.