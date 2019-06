CAN : ce qu’il faut savoir du groupe D

Le groupe D, c'est d'abord des noms : Nicolas Pépé, Hakim Ziyech, Lebo Mothiba, Max-Alain Gradel... Mais aussi un affrontement entre le Maroc, potentiel favori de la compétition, et une Côte d'Ivoire en reconquête. Derrière, la Namibie et l'Afrique du Sud risquent de ramasser les miettes.

Le gros morceau : Maroc

Le cadeau surprise : Afrique du Sud

Le joueur frisson : Benson Shilongo

Le joueur qu’on n’a pas du tout envie de voir : Eliezer Tapé Ira

Trois bonnes raisons de suivre ce groupe

La stat à la con :

15 - Selon Transfermarkt, Amine Harit est le joueur de l’effectif de Schalke 04 dont la valeur marchande a le plus chuté cette saison, passant de 25 à 15 millions d’euros. Sans CAN, ça va être encore plus dur de se faire la malle.



Harit, l'Amine triste

Si ce groupe était un tube de l’été :

Les points sur les i, les barres au t.



Alors, Hervé, une autre coupe ? «, répondait il y a quelques semaines le technicien français, déjà vainqueur de CAN avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d’Ivoire en 2015.» Ni plus ni moins. Pourtant, si le Maroc enfile cette année la veste du favori à abattre dans le groupe D, tout n’est pas rose, car les Lions de l’Atlas restent sur trois défaites consécutives, dont deux à domicile en préparation contre la Gambie (0-1) et la Zambie (2-3). Pire : Hervé Renard et son staff slaloment ces derniers temps entre les micro-polémiques et ont notamment dû servir de parapluie à Fayçal Fajr, sifflé dimanche dernier à Marrakech et pointé du doigt pour s’être embrouillé avec Abderrazak Hamdallah lors du match contre la Gambie au moment de tirer un penalty. La raison ? Du classique : Hamdallah était prêt à s’élancer, Fajr est venu lui prendre le ballon dans les mains. Suffisant pour allumer une mèche – d’autant que le milieu caennais a foiré sa tentative – et provoquer deux jours plus tard le départ du joueur d’Al-Nassr, officiellement pour «» , officieusement pour un clash avec une partie du groupe. C’est ce qu’on appelle la bonne ambiance, alors que le Maroc, qui possède probablement l’équipe la plus complète du tournoi, cavale après un sacre en CAN depuis quarante-trois piges.Bah quoi ? Oui, l’Afrique du Sud n’est sortie que cinq fois des poules, et alors ? Sur ces cinq fois, lesont gagné une fois la compétition (1996), disputé une finale contre l’Égypte (1998) et décroché une troisième place (2000). Mais alors, pourquoi cette fois ? Peut-être avant tout parce que la bande guidée par l’aventurier Stuart Baxter – qui a entraîné en Suède, en Norvège, au Portugal, au Japon, en Angleterre, en Finlande, en Turquie et qui a aussi été champion d’Afrique du Sud avec les Kaizer Chiefs – n’a rien à perdre et débarque en Égypte avec le seul objectif d’attraper au moins une victoire face à une Namibie qui n’a jamais remporté la moindre rencontre en deux participations à la CAN. Une ambition pas impossible sachant que l’Afrique du Sud a bouclé la campagne de qualifications avec la troisième meilleure différence de buts (+9) et possède dans son onze un mec qui dormait souvent, adolescent, sur le canapé de Benjamin Pavard. Son nom ? Lebo Mothiba, évidemment.Un prénom hommage à un guitariste iconique repéré par Miles Davis, un nom qui fait référence à une blague entre cyclistes et une trogne à réveiller la mémoire de Lamine Sakho : stop, le mec à suivre du groupe C est évidemment namibien et s’appelle évidemment Benson Shilongo. Parce que Shilongo, c’est d’abord des buts, six en treize matchs disputés cette saison avec l’Ismaily SC, en Égypte (oui, monsieur connaît donc déjà le secteur), et neuf inscrits en vingt-quatre sélections avec la Namibie. Mais aussi parce que Shilongo, c’est une pointe de vitesse et un statut d’unique arme offensive pour lesde Ricardo Mannetti. Benson of Arnarchy, allez.Parce que vivre avec aucun prénom est un problème, non ? Désolé, bonhomme.