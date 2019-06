CAN : Ce qu'il faut savoir du groupe B

Nigéria, Guinée, Madagascar, Burundi : deux gros morceaux, deux petits nouveaux. Si le groupe B est assurément l'un des plus déséquilibrés de la compétition, c'est aussi celui qui assurera le plus de spectacle. Pourquoi ? On vous explique.

Le gros morceau : Nigéria

Le cadeau surprise : Burundi

Le joueur frisson : Jérémy Morel

Le joueur qu’on n’a pas du tout envie de voir : Ousmane Sidibé

Trois bonnes raisons de suivre ce groupe :

Pour voir les deux meilleurs buteurs des qualifications, Odion Ighalo et Fiston Abdul Razak, se tirer la bourre.



Parce que la dernière fois qu’on a vu un aigle s’attaquer à un truc qui ressemble à un zébu, ça a donné ça :



Trois bonnes raisons d’en avoir rien à cogner :



C’est dans les vieux plats qu’on fait les meilleures sauces, blablabla… le retour de John Obi Mikel avec le Nigéria, paye ton originalité.



Parce qu’on a beau écrire plein de belles histoires, le Nigéria et la Guinée vont faire premier et deuxième.



Parce qu'on va encore se taper la question des binationaux avec Madagascar.



Mais pourquoi il n’est pas venu : Kelechi Iheanacho

Citizens à 18 ans, il avait bouclé sa saison 2015-2016 auréolé d’une statistique qui plaisait à Philippe Doucet : une action décisive (but ou passe) toutes les 89 minutes. Super. Sauf que depuis, le gamin a été transféré à Leicester pour 27M d’euros, et qu’il vient de boucler un exercice avec deux tout petits buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Soit un total, pas besoin de le préciser, pas vraiment terrible, sauf quand on s’appelle Cédric Varrault.







L’inexpertise : Aina Randrianarijaona, un collègue

« Notre force c’est notre maillot, il est trop beau. Sur le domicile il y a une sorte de tête de zébu avec un poteau au milieu, celui qu’on met généralement pour les enterrements. Sinon, j’espère qu’on va finir troisième, ce serait déjà bien. Puisque c’est notre première participation ever, j’ai envie de faire une Thaïlande en féminine : réussir à marquer (rires). Notre point fort ? On parle beaucoup de Morel, mais devant on a Faneva Ima Andriatsima (Clermont), et le gars du Paris FC, là… Lalaina Henintsoa Nomenjanahary. De toute façon les commentateurs ils vont prononcer les prénoms, hein. Faneva qui passe à Charles, Charles pour Tsilavina... Regarde, on a du Marco, Anicet, Jean, Rayan, c’est que des prénoms français ! Il y en a même un qui s’appelle Paulin (Voavy, attaquant). Si on termine premier du groupe, si j’avais de la thune et un passeport, j’y serais bien allé. Mais bon, j’aimerais déjà bien me payer le maillot, ça fait trois semaines que je le cherche et il est impossible à trouver. (…) Mais attends, vous êtes pas en train de me hacker mon ordi, là ? »



La stat à la con :





Si ce groupe était un tube de l’été :

Deux bizuts et un Jérémy Morel : l’été des dépucelages commence !

Vidéo



Triple vainqueur de la compétition (1972, 1994, 2013), mais absents depuis 2013, less’avancent en Égypte auréolé d’un statut de quasi-favoris, bien qu’un léger cran en-dessous du Sénégal ou de l’Égypte. Car les loustics, éliminés dramatiquement par l'Argentine à la Coupe du monde 2018 , viennent de passer un an sans perdre la moindre rencontre. Parmi tout ça, cinq succès (Seychelles et Lybie par deux fois, et un joli 1-0 contre l’Égypte) et deux nuls (en Afrique du Sud et contre l’Ouganda) pour une campagne de qualification passée aussi facilement que Renaud Lavillenie la barre des 4m20, avant de trébucher dimanche dernier sur le terrain du Sénégal (1-0). Pas la meilleure des manières de se mettre en confiance mais avec deux bizuts dans son groupe, pas de soucis au programme, rendez-vous en huitièmes de finale.Un petit paquet grand comme une moitié de Croatie, recouvert par un lac Tanganyika vieux de 20 millions d’années, deuxième au monde par son volume et sa profondeur après le lac Baïkal, et accessoirement l’un des plus poissonneux de cette terre : oui, à part sur les ports de pêche, personne ne connait le Burundi. À bien y chercher, on trouve là une médaille d’or olympique de Vénuste Niyongabo sur 5000m aux JO d’Atlanta, et derrière, le grand vide. Attention à la gausserie : les Hirondelles ont terminé deuxième d’un groupe de qualification complété par le Gabon, le Soudan du Sud et le Mali, avec quatre match nuls en six matchs. «, expliquait récemment Fiston Abdul Razak, joueur de la JS Kabylie et deuxième meilleur buteur des qualification avec six buts.Comme une blague téléphonique, tout est parti d’une sonnerie. En octobre dernier, le sélectionneur de Madagascar Nicolas Dupuis attrapait d’une main son cellulaire tintinnabulant : ce pourrait être Jean-Yves Lafesse au bout du fil, c’est Jérémy Morel. Neuf mois plus tard, le temps d’une gestation, voilà le joueur lyonnais en fin de contrat à l’OL sur le point d’être, à 35 ans, le bébé d’une CAN qu’il ne connait que de nom. Arrêtons de nous mentir : de la totalité des spectateurs qui regarderont un match des Zébus durant la compétition, la moitié n’aura d’yeux que pour lui. Aussi parce que, à son échelle, Morel réalise, comme tous les Jérémy fan de foot de ce pays, un petit rêve de joueur amateur. Et comment l’en blâmer ? Il est là pour «» : qu’il s’éclate.Parce qu’on a déjà eu droit au frère toute l’année, et on a vu ce que ça a donné.