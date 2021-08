CAN 2022 : Le Maroc hérite du groupe de la mort, tirage clément pour l'Algérie

11

Fierce matching awaiting you in the 2021 #TotalEnergiesAFCON! Which group are you anticipating its matches the most? pic.twitter.com/oUJliyDArh — #TotalEnergiesAFCON 2021 (@CAF_Online) August 17, 2021

Ce ne sera pas du gâteau pour le Maroc…Le tirage des poules de la prochaine CAN (9 janvier - 6 février) a eu lieu ce mardi soir et l’on peut dire que le Maroc n’a pas été verni. Tiré dans le groupe C, les Lions de l’Atlas seront opposés au Ghana de Thomas Partey, au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et aux Comores d'Ali Ahamada. Un tirage compliqué donc. L’Algérie, championne en titre, se retrouve, elle, dans le groupe E, en compagnie notamment de la Côte d’Ivoire de Maxwell Cornet. Au programme des Fennecs figurent également la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.Hôte de cette Coup d’Afrique des nations, le Cameroun est donc dans le groupe A, tout comme le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap Vert. C’est d’ailleurs contre les Burkinabés que les Camerounais ouvriront la compétition, le 9 janvier au stade Olembe de Yaoundé.Yes, we CAN.