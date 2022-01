CAN 2021 : Un technicien pique les micros d’une conférence de presse parce qu’il n’a pas été payé

Autres détails sur la scène "Conférence de presse sans microphone à Garoua"L'individu qui a fait irruption dans la salle, réclame 35 000 F pour toutes les conférences de presse dont son matériel a contribué à rendre possible (Soit 5000 F par conférence).#CAN2021 #AFCON2021 pic.twitter.com/2EZlq5Hee8 — Ablam GNAMESSO ® (@AblamGnamesso) January 29, 2022

Dans la famille « situations étranges à la CAN » , je demande le technicien.Depuis le 9 janvier dernier, on a beau avoir eu le droit de voir un arbitre siffler à trois reprises la fin d’une rencontre une bousculade aux abords d’un stade ou encore une sélection contrainte de jouer avec un défenseur dans les buts avant d’être paradoxalement sanctionnée , cette CAN nous a encore offert un coup de théâtre jusqu'alors insoupçonné. Cette fois-ci, tout se déroule en salle de presse. Avant le début du point presse organisé pour le match Tunisie-Burkina Faso, une personne a grimpé sur l'estrade, pris quelques câbles et s’est barré en courant.Selon une source proche de la COCAN rapportée par RMC Sport, le technicien louerait son matériel à l’organisation et serait furieux de n'avoir toujours pas été payé. Le montant du différend serait de 35 000 francs CFA, soit environ 53 euros. Sans l’ensemble des câbles et les micros adaptés, les représentants des médias ont fini par parler très fort pour se faire entendre.Ça ne s'arrêtera donc jamais...