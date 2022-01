« On a mis les Comores sur la carte du monde »

Qualifiés pour la première fois en Coupe d'Afrique des nations, les Comores ont tout simplement marqué l'histoire : tombeurs du Ghana en poule (3-2) pour atteindre les huitièmes de finale, les Cœlacanthes ont ensuite tenu tête au pays hôte camerounais (défaite 2-1), à dix contre onze et malgré une hécatombe de Covid-19 qui les a privés d'un tiers de leur effectif, mais surtout d'un gardien de but de métier pour ce match. Remis de leurs émotions, cinq des héros comoriens témoignent.

Casting

latéral de l'AC Ajaccio

L'entrée dans la compétition face au Gabon, puis au Maroc (défaites 1-0 et 2-0)

« C’est en prenant le trophée que j’ai pris conscience que mon nom s’ajoutait au gratin du football africain. Ce trophée, je vais le garder avec moi pour toujours, il sera dans le patrimoine de la famille Ben Boina. »

La victoire face au Ghana (3-2), puis l'attente de la qualification

La préparation mouvementée pour le huitième de finale

« Avant que l'entraîneur mette en place l'échauffement, on était comme des fous, on voulait tous aller au goal. C'était trop marrant »

D'ailleurs les Comores n'ont même pas pu avoir accès au vestiaire et ont été obligés de se préparer dans le bus pic.twitter.com/ReU76MN3JD — ?????️ (@Ttwitosinho) January 24, 2022

« Il fallait se rappeler d’où on venait. Les difficultés, on en a eu dans ce tournoi, mais c’est notre quotidien, on est un petit pays dans le football, un pays très pauvre. On se le rappelle tous les jours. On a décidé d’être des ambassadeurs de notre pays. »

La rencontre face au Cameroun (défaite 2-1)

« Six minutes de jeu, t’es à dix, tu n’as pas de gardien, faut se mettre à notre place. J’ai commencé à me dire : "Pourquoi tu n’as pas écouté ta maman ?" Il faut toujours écouter sa mère. »

L'après-match et le bilan

Propos recueillis par Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Diren Fesli et Maxime Marchon