CAN 2021 : le Tchad disqualifié par la CAF

L’un des fléaux du football africain.La Confédération africaine de football a annoncé ce lundi, la disqualification du Tchad dans la course à la CAN 2021. L’instance dirigeante sanctionne ainsi l’ingérence politique du ministère de la Jeunesse et des Sports tchadien. Ce dernier ne reconnaissait plus l’existence de la Fédération tchadienne de football, accusée de corruption et de malversations, faisant également pression pour que les joueurs ne rejoignent pas leur sélection.D’un point de vue sportif, cette décision relance l’intérêt du groupe A. Comme l’indiquent les articles 61 et 64 de la CAF, toute disqualification entraîne une victoire sur tapis vert (3-0) pour les potentiels adversaires de cette équipe. La Namibie, qui devait affronter le Tchad, repart donc avec trois points, sans jouer. Les Namibiens (3avec 6 points) reviennent ainsi à deux longueurs de la Guinée, pour l’instant qualifiée. Lespeuvent même passer devant puisque les deux équipes s’affronteront le 28 mars, pour le choc de la dernière journée.La Nam est bien en somme.