CAN 2021 : le Gabon ne s'est entraîné qu'une fois avant d'affronter les Comores

Les Panthères ont retrouvé le sourire, et une belle ambiance... Bizutage après la séance d’entraînement du dimanche. J-1 de Gabon ?? - Comores ?? On leur dit « MERDE » pour demain... malgré tout. ? @fegafoot_gabon #TotalEnergiesAFCON2021 #CAN2021 #GAB #TeamGabon pic.twitter.com/VNIERT3VFC — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) January 9, 2022

Un mini-Knysna au GabonLes Panthères du Gabon ne se sont entraînées qu’une seule fois au Cameroun avant leur entrée en lice à la CAN, ce lundi à 20h face aux Comores. La faute à une affaire de primes de qualification et de regroupement impayées. Depuis leur arrivée au Cameroun, où a lieu la compétition, les joueurs ont fait grève, et réclamaient la transparence sur les montants et le paiement en temps et en heure. Un problème réglé simplement dimanche, jour où les Panthères auraient enfin perçu leurs primes, estimées à 15 millions de francs CFA (environ 23 000 euros) selonL'affaire s’était déjà invitée lors du stage de préparation du groupe quand le Gabon avait menacé de boycotter un match amical face au Burkina Faso, avant d’y participer et de perdre 3-0. Les hommes de Patrice Neveu avaient ensuite refusé de monter dans l’avion direction Yaoundé. Une polémique qui s’ajoutent à celle des cas de Covid de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang après qu’ils aient participé à une fête en boîte de nuit à Dubaï, au changement d’hôtel contre l’avis de la CAF et aux affaires de pédophilie révélées par