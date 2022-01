Merci les Comores

SOFOOT.com // CAN 2021 // 8es // Cameroun-Comores (2-1)

À dix contre onze et avec un latéral dans le but face au pays hôte et favori camerounais, les Comores de Chaker Alhadhur et Youssouf M'Changama - invitées surprises des huitièmes de la CAN - ont signé une performance majuscule pour sortir du tournoi plein de fierté et de frissons malgré un traitement déplorable. On leur a offert l'enfer : les Cœlacanthes ont décidé de marquer l'histoire.