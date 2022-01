Comment le régime camerounais remplit les tribunes

Pour régler le soucis des tribunes vides, le gouvernement camerounais est passé de la restriction à l’incitation. Initialement, le protocole Covid exigeait aux supporters d’être vaccinés et munis d’un test PCR pour se rendre au stade. Désormais, un simple test antigénique suffit. Plus encore, l’après-midi, les travailleurs cessent leurs activités et les écoles ferment afin que des bus amènent les enfants aux rencontres. Pour le régime de Paul Biya, tout les moyens sont bons pour que les caméras du monde entier filment des tribunes moins désertes.

La Nation reconnaissante... et disponible

« Pour la CAN, on avait prévu un stock de vaccins mais on n’a pas assez de demandeurs. Beaucoup réclament des tests mais sont trop réticents pour la vaccination. Il fallait changer ce protocole »

Un régime « attentif à son image »

« Il y aussi un désamour envers le régime, on ne lui fait pas confiance, on ne veut pas lui faire plaisir en remplissant leur stade hors de prix, même si Olembe est très beau »

Entre désamour et peur

Par Norman Aya, à Yaoundé

Photos : NA.

Des tribunes parsemées où les sièges vides sont bien plus nombreux que les sièges occupées. C’est l’image que le gouvernement camerounais ne veut plus voir ni montrer aux téléspectateurs du monde entier qui regardent attentivement la XXXIIIédition de la Coupe d’Afrique des Nations., explique un bénévole aux abords du stade Olembe de Yaoundé.. Une mesure qui satisfait les fans de football camerounais. Jean, un supporter des Lions indomptables, assiste au troisième match de groupe de la sélection de son pays avec ses deux enfants :, peste-t-il.. Face au Cap Vert ce lundi, le nouveau stade Olembe de Yaoundé de 60.000 places est quasiment plein. Et si le protocole Covid allégé y est pour beaucoup, d’autres mesures d’incitations contribuent à ce remplissage instantané des gradins.Un communiqué du gouvernement est paru deux jours plus tôt indiquant que :. De fait, Jean ne travaillait pas ce lundi après-midi et ces enfants n’avaient pas à se rendre à l’école, fermée., dit-il en pointant la foule s’amassant en tribune au coup d’envoi.Il semble que contrairement aux premières rencontres de la compétition, personne n’est resté sur le carreau., témoigne Fekom Andre Thierry, le docteur de la fondation médicale Joseph-Perrin.Et pour cause, à peine 6% de la population camerounaise est vacciné contre la Covid-19 à ce jour., glisse-t-il. Le médecin généraliste tient à remettre le contexte du pays au centre du débat :Le régime du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), dont le président Paul Biya, est au pouvoir depuis 1982 et, explique Clément Boursin, responsable Afrique à l’ACAT-France, une ONG chrétienne de défense des droits de l’homme. D’abord, le Cameroun devait organiser la CAN en 2019 et son report à 2022 car le pays n’était pas prêt, ainsi que les spéculations autour d’une possible annulation jusqu'en décembre dernier, poursuit le membre de l’organisation oecuménique.Le football, est, et laisser des stades vides pour la quasi-totalité des rencontres est perçu comme un coup dur. Au delà du nouveau protocole sanitaire largement allégé,, assure Clément Boursin. C’est pourquoi des entrées gratuites ont été mises en place notamment auprès des écoliers, mais également par le biais de personnes influentes qui distribuent gratuitement des tickets à travers le pays., liste-t-il.Parmi les autres raisons expliquant la faible affluence dans les stades lors du premier tour de la compétition : le prix des entrées. D’où les nombreuses invitations distribuées. Les billets les moins chers se vendent à 3 000 Francs CFA, soit 4,5 euros, dans un pays où le taux de pauvreté atteint près de 40 % et où un tiers des habitants vit avec l’équivalent de moins de deux euros par jour, selon la Banque mondiale., justifie Xavier, un supporter posté devant l’écran géant d’un des villages de la CAN, à Yaoundé. La difficulté à trouver des places - certaines personnes doivent faire le tour de trois à quatre mairies d’arrondissement pour en dénicher une - n’arrange en rien le problème., confie Xavier.Dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale politique,, appuie Clément Boursier. Ce qui s’ajoute à. Car le conflit et l’insécurité qui touchent durement les régions anglophones n’ont pas cessé au départ de la CAN . L’assassinat du sénateur Henry Kemende quelques heures avant le premier match à Limbé en est une preuve irréfutable et la magie du football ne saurait la camoufler. Pas même des stades pleins dans les plus grandes villes du pays remplies au gré de» , s’indigne Clément Boursier. Toutefois, que les tribunes soient garnies ou non, l’atmosphère à Yaoundé ne laisse place à aucun doute : il y a tout un peuple derrière les Lions indomptables.