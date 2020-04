« Tout le monde s'en bat les couilles d'Amiens ! »

Il s’appelle Camille Laurence, mais les oiseaux bleus du microcosme de Twitter le connaissent comme @CeeSnipes. Supporter amiénois, il n’a plus que ses yeux pour pleurer le sort de son club, 19e de Ligue 1 et donc relégué, après la suspension des championnats en France.

Je ne suis même pas triste. Juste blasé. Avec une saison à 28 matchs, il était impossible de trouver une solution qui plaise à tout le monde. On est montés en Ligue 1 en 2017 à la dernière seconde alors qu’on ne méritait pas.Mais descendre sur une décision sans jouer, à 10 journées de la fin, c’est très dur à vivre. C’est... Je n’en veux pas forcément à la Ligue. J’ai encore du mal à mettre des mots sur cette décision. Je vais prendre plusieurs jours pour l'accepter. Je suis triste et blasé à la fois.J’aurais aimé avoir un président comme Olivier Sadran ou Jean-Michel Aulas, qui sont certes insupportables, mais M. Joannin, qui était dans le board pour la décision, ne s’est pas vraiment battu pour nous. Il prend le club pour une entreprise. On a un président qui est absent : durant le mercato, il est en vacances à l’île Maurice ! Nous, on ne peut pas dire comme Aulas "mon club dérange !", car Amiens ne dérange personne. Tout le monde s’en bat les couilles de ce club ! J'ai connu mon club en Ligue 2 et en National et ça m’allait très bien.Quand les gens regardent un match d’Amiens, ils le regardent d’un œil, avec le téléphone dans la main. Peut-être qu’il y a deux clubs qui n’aiment pas vraiment Amiens. Les Lillois pour l’affaire de la barrière et les Lensois pour notre montée. Tu enlèves Amiens, au niveau des abonnements télé, ça ne gêne pas le diffuseur. Je ne voulais pas tomber dans la conspiration, mais si cela arrive dans la saison où Monaco et Lille sont 19, je suis certain qu’on trouve une meilleure solution. Descendre alors qu’il reste 30 points en jeu, ça va à l'encontre de ce qu'est le sport !Les équipes doivent se jouer deux fois par saison : un ratio de points où certains jouent deux fois le PSG et d’autres non, ce n’est pas possible ! J’étais pour figer le classement à la trêve. Mais il y a eu 9 matchs ensuite et peut-être que je dis ça en tant que fan d’Amiens. Et franchement, je n’aurais pas fanfaronner, car Nîmes a fait le boulot ! Il y allait avoir de l'inéquité quoi qu’il arrive. Pourquoi pas une Ligue 1 à 22 clubs ? Avec la suppression de la Coupe de la Ligue, des dates se libèrent. Même en terme social : une descente, c’est une perte d’emplois pour beaucoup de travailleurs. On punit des gens. C’est terrible comme décision.Lens, mais aussi Lorient ! Lorsqu’Amiens est monté en 2017, il y a eu un clash avec les présidents de Lens, Gervais Martel, et de Lorient Loïc Ferry. Là c’est la doublette ! On descend et, en plus, Lorient et Lens montent ! Et derrière, notre ancien coach, Christophe Pélissier, monte avec son équipe de Lorient, l’année où on décide de changer de coach. J’ai vécu la descente en National alors qu’il fallait éviter de perdre 4-0, et c’est ce qui nous était arrivé. Mais là, on est sur le pire scénario possible !On mérite de descendre. Mais pour le coup, c’est un peu extrême. C’est aussi l’échec d’une politique de club. D’autres clubs sont restés une saison en L1, Grenoble, Arles-Avignon, on se souviendra de leur passage. J’ai bien peur que nous, personne ne se souvienne de notre séjour en Ligue 1. On a juste fait un 4-4 contre Paris, et à part ça, rien. C’est un club sans saveur pour le foot français. Dans 20 ans, dans les quiz du style "Qui était relégable en 2020 ?", tout le monde oubliera de citer Amiens. C’est comme ça.