Song, un sélectionneur en question

À un mois de la Coupe du monde au Qatar, Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, est l’objet de critiques venant d’une partie de la presse et de l’opinion publique. Il faut dire que l'ancien défenseur est contesté depuis le jour de sa prise de fonction, en février dernier.

« Rigo est très bon pour motiver les joueurs, car il avait une mentalité de guerrier sur le terrain. Humainement c’est quelqu’un de bien, mais pour le travail tactique, la mise en place d’une séance, il est beaucoup moins à l’aise... »

La tournée en Corée du Sud a laissé des traces

« Comme Samuel se mêle de tout, autant qu’il aille au bout de sa logique : qu’il entraîne directement l’équipe. »

Eto'o vise la finale

On a déjà vu des sélectionneurs virés juste avant une grande compétition. À titre d'exemple récent, on peut citer l’Espagnol Julen Lopetegui, débarqué de lajuste avant le début du dernier Euro. Henryk Kasperczak, lui, avait carrément été écarté en pleine CAN par le Sénégal, en 2008. Cela ne sera pas le cas pour Rigobert Song, mais depuis sa nomination, il est la cible de critiques récurrentes, formulées par des supporters convaincus qu’il n’est pas à sa place sur le banc des Lions indomptables, un endroit sensible au Cameroun. Et sur les réseaux sociaux, comme dans les discussions informelles, certains de ses compatriotes ne se privent pas pour exprimer leur avis sur le sélectionneur et ses compétences., estime Jacques, un supporter de l’équipe nationale. L’ancien défenseur de Lens et de Liverpool avait été choisi après que Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), avait obtenu la tête du Portugais Antonio Conceição – un renvoi qui a au passage coûté environ 1,5 million d’euros aux contribuables – contre l’avis du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, lequel souhaitait conserver le technicien lusitanien.Un mois plus tard à Blida, les Lions se qualifiaient pour la Coupe du monde en battant l’Algérie (2-1, 0-1 à l’aller), une performance donnant un peu plus de crédit à Eto’o, pas peu fier de son choix. Mais comme tout va très vite en football, et accessoirement au Cameroun, où les affaires de la sélection nationale font partie du débat public, les dernières prestations de la bande à Onana ont réveillé le scepticisme qui avait entouré l’arrivée de Song. La poussive victoire face au Burundi (1-0) sur le terrain neutre de Dar Es Salam (Tanzanie) en juin dernier, lors des qualifications pour la CAN 2024, avait d’ailleurs provoqué une mémorable intervention – opportunément filmée – d’Eto’o dans le vestiaire. Le Big Boss, équipé d’un micro-cravate, avait froidement recadré les joueurs, pendant que Song fixait avec insistance le bout de ses pompes. Et lors de la récente tournée en Corée du Sud en septembre, le Cameroun s'était fait plier par la terrifiante équipe d’Ouzbékistan (2-0), au terme d’un match complètement raté, avant de perdre face à la sélection locale (1-0).(il avait entraîné brièvement la sélection A’, NDLR), explique le journaliste Jean-Bruno Tagne, l’ancien directeur de campagne de Samuel Eto’o lors de l’élection à la présidence de la fédération.Song sera sur le banc camerounais au Qatar, mais Pierre Lechantre n’est pas spécialement étonné que son ancien joueur soit visé par des critiques plus ou moins virulentes., ricane l’ancien coach des Lions, champion d’Afrique en 2000., intervient un ancien international sous couvert d’anonymat.Depuis l’Allemagne, où il réside après y avoir effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle (Hanovre, Eintracht Francfort, Mönchengladbach, Kaiserslautern), l’ancien attaquant international Mohammadou Idrissou (39 sélections, 6 buts), réputé pour sa franchise, prend beaucoup moins de pincettes., s’emporte Idrissou. Lors de la publication de la liste pour les matchs en Corée du Sud, les absences de Michaël Ngadeu (La Gantoise, Belgique) et surtout d’André-Franck Zambo Anguissa, auteur d’un début de saison épatant avec Naples, avaient interpellé la presse et les supporters.Ce dernier avait en effet critiqué la méthode Eto’o après le match contre le Burundi, en déclarant que. Pour Idrissou, l’absence de ces deux joueurs, justifiée par Song -- n’avait pas de sens.Si le journaliste Jean-Samuel Biyong (CRTV) se veut plus nuancé sur le tandem Eto’o-Song --, la réelle influence du sélectionneur est diversement commentée au Cameroun.Le président de la FECAFOOT, qui vise ouvertement la finale de la Coupe du monde, selon Lechantre, n’a pas trouvé en Idrissou, son ancien coéquipier en sélection nationale, un allié de premier plan.(Brésil, Serbie, Suisse, NDLR)