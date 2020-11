Cameroun, la guerre des langues n'en finit plus

Fin octobre, Kylian Mbappé, André Onana et Stéphane Mbia se sont fait le relais sur Twitter des hashtag #endanglophonecrisis ou #camerounisbleeding. Autant de messages qui visent à mettre un coup de projecteur sur la guerre des langues qui paralyse le Cameroun, depuis plus de trois ans. Un conflit qui voit s'opposer le gouvernement à des rebelles qui demandent l'indépendance des deux régions anglophones du pays.

Le Cameroun saigne... je pense aux familles brisées, hier à Kumba, par ces actes odieux et lâches ! ?? Allez à l'école n'est pas un crime... C'est la Jeunesse et l'Avenir de notre pays qui ont été touchées ! ???❤?? @Osbbke #cameroon #team237 #sosad #kumba #camerounisbleeding pic.twitter.com/QzP64W8IFF — Stephane Mbia (@StephaneMbia) October 25, 2020

Franglais sauce camerounaise

Une histoire de violences

« Eto'o ? Il n'a pas dit grand-chose... »

Par Adrien Candau

Propos d'Elie Smith et Pascal-Olivier Ouandji recueillis par AC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi 24 octobre, l'horreur a franchi un palier. Un groupe d’hommes armés prend d'assaut la classe de 6de la Mother Francisca International Bilingual School. Cette école privée est située dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest, l’une des deux régions anglophones du Cameroun. Sept élèves âgés de 9 à 12 ans sont tués. Les assassins ont fait irruption dans une salle de classe, avant de tirer sur les écoliers. Un drame qui bouleverse le Cameroun, notamment ses sportifs, accusés jusqu'ici de se réfugier dans un bien confortable silence. Stéphane Mbia réagissait le lendemain du drame en signant ce message :André Zambo Anguissa et André Onana relayaient eux sur leurs réseaux sociaux le hashtag #endanglophonecrisis, tout comme Kylian Mbappé, dont le père est camerounais. Symboliquement, l'intention est là, mais le message mérite encore d'être décrypté : de quelle crise parle-t-on donc précisément ici ?Quelques chiffres pour débuter : enlisé depuis 2017, le conflit aurait déjà fait plus de 1800 victimes et plus de 500 000 déplacés. Il oppose les forces gouvernementales à des rebelles armés, qui demandent l'indépendance des deux régions anglophones du Cameroun, à l'extrême ouest du pays. C'est une frange de ces mêmes rebelles qui seraient responsables du massacre de l'école de Kumba. Pour comprendre ce qui pousse ces derniers à vouloir faire sécession, il faut encore potasser ses livres d'histoire : colonie allemande jusqu'en 1916, le Cameroun passe après la Première Guerre mondiale sous le contrôle de la France et de la Grande-Bretagne, et est divisé en deux. Au Cameroun oriental, sous contrôle de Paris, on parle français, quand, au Cameroun occidental, affilié à Londres, c'est l'anglais qui est requis. Après avoir acquis leur indépendance au début des années 1960, les deux Cameroun s'unifient pour créer un état fédéral en 1961. Avant d'opter pour un modèle plus centralisé, en 1972.À cette occasion, le pays est rebaptisé République unie du Cameroun. Sa constitution stipule alors que les deux langues officielles du pays sont le français et l’anglais. Sur le papier, l'équité existe, mais la mise en pratique est plus délicate. Malgré l’affichage officiel du bilinguisme, l’usage du français, favorisé par une majorité de la population, se généralise sur l’ensemble du territoire, à l’exception des deux régions anglophones d’origine, au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Les textes législatifs ou réglementaires sont de plus en plus souvent publiés en français, sans traduction en anglais. À Douala, dans la capitale économique, on s’exprime presque exclusivement en français, et de nombreux jeunes ne savent pas parler anglais, qui ne leur est plus enseigné. Un sentiment d'injustice émerge alors dans les deux régions anglophones du pays, dont les populations se sentent marginalisées, dépossédées linguistiquement et discriminées vis-à-vis des francophones.En octobre 2016, des avocats anglophones manifestent à Bamenda pour réclamer la traduction des lois et des textes juridiques en anglais. Peu après, des enseignants engagent une grève pour dénoncer la francisation du système éducatif anglophone., explique Elie Smith. Ce journaliste camerounais est aussi le porte-parole de la Conférence générale anglophone (CGA), un des organes de médiation qui tente de structurer les négociations entre les rebelles et le pouvoir en place.(au moins 20 victimes seraient à déplorer, selon Amnesty International, N.D.L.R.)Une violence aux contours parfois extrêmes, comme en atteste l'attaque de Kumba. Mais pourquoi s'en prendre donc à une école ?, décrypte Elie Smith.L'escalade de la violence séparatiste répond aussi aux exactions des troupes gouvernementales :, déroule Elie Smith.(en zone anglophone, N.D.L.R.)Dans ce quartier anglophone de la ville de Ntumbaw, où s’opposent séparatistes et forces de défense et de sécurité, une vingtaine de civils, dont une dizaine d’enfants, ont été tués le 14 février. Trois militaires camerounais ont été inculpés de l’assassinat de masse commis ce jour-là.Dans un tel contexte, les opinions les plus modérées peinent à se faire entendre, même quand elles sont plus nombreuses., explique Elie Smith. En parallèle, l'opinion camerounaise déplore le manque de prise de position de certaines de ses figures publiques, comme l'explique l'artiste camerounais Pascal-Olivier Ouandji, qui fut longtemps l'interprète puis un proche de Samuel Eto'o :Pourquoi un tel silence ? Pascal-Olivier Ouandji poursuit :Mais, bien au-delà des mots, que faire, face à une guerre enlisée depuis plus de trois années désormais ? Elie Smith, lui, veut croire que le Cameroun va bientôt commencer à voir la lumière au bout du tunnel, même si son propos est nuancé :