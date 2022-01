Aboubakar, Lion inclassable

« Le groupe a très vite compris qu'on ne l'avait pas appelé pour faire le nombre ou parce qu'il était local, mais pour son talent. »

Au Mondial 2010, Song, Eto'o et... Aboubakar

Le fils prodigue

« Il avait un peu de pression, car tous les espoirs de la famille reposaient sur ses épaules. Nos parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Rien que pour lui acheter une paire de crampons, c'était très difficile. »

« Je regrette de ne pas avoir pu travailler plus longtemps avec lui pour le faire encore progresser tactiquement. »

Diamant brut, pieds carrés et film de guerre

« Il y a plusieurs années, on a fait une fête, et il a bu de l’alcool pour la première fois. On a découvert quelqu’un que l’on ne connaissait pas. »

Un stakhanoviste dans son monde

« Eto'o est une légende, il est inégalable. »

« C'était le roi ! »

Par Clément Gavard et Clément Teraha, au Cameroun

Tous propos recueilli par CG et CT, sauf mentions, ceux de Macaco par SO et ceux de Vincent Aboubakar tirés d'une interview publiée sur francefootball.fr en 2017.









Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations, les Camerounais n’ont qu’un nom à la bouche, celui de Vincent Aboubakar. Les murmures se faufilent entre les klaxons de motos et le bruit des moteurs incessant qui résonnent dans la ville aux sept collines. À Yaoundé, la capitale politique du pays, les supporters souvent vêtus du maillot vert des Lions indomptables prennent le pari, entre eux :Ils en sont persuadés et ce ne sont pas ses cinq buts lors des trois premiers matchs qui vont faire diminuer leur mise.La maison familiale du capitaine des Lions indomptables se cache au sud de la ville, derrière l’immense mur beige qui la protège. Vincent Aboubakar et les siens ont choisi le quartier d’Odza, où vivent également certains ministres du pays, pour poser les valises lorsqu'ils reviennent. À l’intérieur, il faut lever les yeux au ciel pour apercevoir le plafond de la salle d’entrée et le lustre scintillant qui surplombe la pièce. À l’étage, Gustavo, le petit frère de l’attaquant, se confie :Puis d’ajouter :L'histoire de Vincent Aboubakar ressemble à ce dont rêvent de nombreux jeunes Africains, conscients qu'un simple ballon rond peut parfois permettre de changer une vie. Celle de l'attaquant a peut-être définitivement basculé à 18 ans quand il a reçu sa toute première convocation avec la sélection du Cameroun pour disputer le Mondial sud-africain., rembobine Paul Le Guen, le sélectionneur à l'époque."Lui, c'est un très bon."Voilà comment un gamin fraîchement champion du Cameroun et meilleur buteur de son pays lors de cette saison 2009-2010 (20 buts) se retrouve au milieu de Rigobert Song, Achille Webo et Samuel Eto'o, entre autres, en Afrique du Sud. Là encore, l'attaquant prometteur n'est pas impressionné et gagne automatiquement le respect de ses nouveaux coéquipiers. Le Guen :Le Cameroun termine pourtant avec un zéro pointé en phase de poules, et Aboubakar peut, lui, se féliciter de s'être présenté au monde avec deux entrées en jeu face au Danemark et aux Pays-Bas., glisse Line, la femme de l’ex-joueur du Beşiktaş, postée en face de Gustavo, le maillot de son mari sur le dos.Ces premiers pas en sélection ont fait la fierté d'une famille très branchée foot. Le papa cuisinier tapait dans le ballon, la maman ménagère aussi, puis les deux parents ont transmis le virus à une fratrie de huit (six garçons, deux filles), dont Vincent Aboubakar, le cinquième enfant, est rapidement apparu comme celui capable de monter très haut., rejoue son frère Gustavo.Une occasion de rêver d'une autre vie que celle menée à Garoua, au nord du Cameroun,, alors que l'espoir de la famille, du haut de ses 12 piges, termine meilleur buteur - et son cousin meilleur joueur - de la Coupe Top. La compétition est organisée pour des milliers de jeunes venus de toutes les régions du pays et sert de détection pour le centre de formation des Brasseries du Cameroun, une école de foot basée à Douala. Le jeune Aboubakar y passera un an avant d'être repéré par le Coton Sport, le club phare., pose Gustavo.Pendant que ses frères et sœurs partagent une chambre à six, lui grandit aux côtés d'un cousin plutôt que de dormir à l'école de foot.L'attaquant a définitivement laissé derrière lui les matchs passés comme gardien de but dans la rue pour se concentrer sur le poste d'attaquant. C'est dans ce rôle qu'il peut vraiment faire parler ses qualités et taper dans l'œil des entraîneurs et des recruteurs. Ce qui le conduit à disputer la CAN U17 en Algérie en mars 2009 pour ce qui ressemble à un échec collectif (une dernière place de groupe avec un point), mais surtout à un déclic positif pour la suite de sa carrière., résume son frangin.D'autant plus qu'il intègre directement le groupe professionnel de Coton Sport, sans passer par la case juniors, après la compétition, et qu'il rencontre au passage Line, celle qui partage toujours sa vie aujourd'hui. Et qui, à l'été 2010, l'a vu traverser la Méditerranée dans le but de faire ses preuves sur le Vieux Continent.Tout juste majeur, Aboubakar passe de la chaleur de Garoua à la grisaille de Valenciennes, dans le nord de la France. L'affaire était entendue depuis un moment, le directeur sportif du VAFC Henri Zambelli ayant passé quelques jours chez ses parents pour les convaincre de véritablement couper le cordon. Un transfert à 250 000 euros pour le président Francis Decourrière et un drôle de pari pour Philippe Montanier., explique celui qui a dirigé le jeune Aboubakar lors de sa première saison en Europe.Un besoin d'apprentissage et de patience pour celui qui signe un premier but contre le PSG en décembre 2010 et réalise une première saison honnête (20 apparitions, 4 buts, 1 passe décisive) dans la peau du remplaçant de luxe., glisse son ancien coéquipier Gaël Danic.Débarqué dans l'Hexagone seul, sans famille ni compagne, l'international camerounais se retrouve livré à lui-même dans une ville où il apprend le décès de son papa dans les premiers mois suivant son arrivée. À Valenciennes, il découvre également le froid, la neige et une culture totalement différente. Dans son appartement situé à 200 mètres du stade Nungesser, Aboubakar s'ennuie. Il passe le temps en dessinant des portraits de joueurs, comme celui de Mario Balotelli, dixit un salarié du club à, racontait récemment Aziz Errami, responsable sécurité du VAFC chargé d'accompagner le joueur dans sa nouvelle aventure, au média."Non, reste couché !" » Un garçon attachant, mais un joueur peinant à s'imposer comme incontournable sur les pelouses de Ligue 1, son nouvel entraîneur Daniel Sanchez le qualifiant même deà qui veut bien l'entendre.Finalement, un manque de reconnaissance et une absence de régularité le poussent à quitter VA à la fin de son contrat trois ans après son arrivée., a admis Jean-Raymond Legrand, le président valenciennois à l'époque, à. Surtout que celui-ci l'a vu exploser à Lorient la saison suivante, en 2013-2014, sous les ordres de Christian Gourcuff, qui se souvient deentre les deux hommes et d'une année étincelante (16 buts, 8 passes décisives en 35 matchs de L1). En Bretagne, Aboubakar a trouvé, selon les mots du technicien à la retraite, qui. Reste que le coach breton aura vécu sonavec le FCL grâce à son attaquant, un soir d'avril 2014, à Nice., raconte Gourcuff, presque ému."Coach, ne me sortez pas, je vais marquer."Cette abnégation et cette assurance ne sont pas une surprise pour Line, venue le retrouver à Valenciennes un an plus tôt et qui l’accompagne à Lorient :"Je vais réussir, je vais me battre. Je dois m’entraîner encore, travailler sans arrêt, et je vais réussir."La confiance et la persévérance, ce qui lui fait au moins deux traits de caractère communs avec Samuel Eto'o. Aboubakar devient rapidement le genre de joueurs à s’entraîner individuellement, ce que confirme Christian Gourcuff :Un bourreau de travail qui a connu, comme tout le monde, des petites pannes de réveil et des problèmes de ponctualité à ses débuts à Valenciennes., sourit Philippe Montanier.Ce qui ne veut pas dire que le bonhomme était du genre à traîner tard le soir, lui qui est beaucoup décrit comme un solitaire, un homme parfois dans son coin et dans ses pensées., se marre encore Danic.Une discrétion cependant appréciée, synonyme d'humilité, et un sérieux remarquable, collant à l'image du stakhanoviste déterminé à réussir et s'autorisant très peu d'excès. Enfin presque., raconte Gustavo, provoquant l’éclat de rire de l’épouse du concerné.Jusqu’à ce qu’il aille se coucher., raconte sa femme avec une grande légèreté devant Gustavo et Yannick, un ami de la famille, tous les deux hilares."Tu t’occupes du foot, on s’occupe de l’alcool", boucle son frère.Un personnage décidément atypique, qui assume de, un sport et un métier dont il arrive à se détacher pour cultiver sa personnalité très cérébrale. Yannick, son ami depuis un trajet en voiture de 19 heures d'affilée entre Yaoundé et Garoua, décrit un personnageIl va également au bout de ses réflexions personnelles, au point d'aller parfois très loin, comme il le racontait àen 2017 :Loin de la métaphysique, ou pas, Vincent Aboubakar a véritablement fini d'intégrer cette exigence demandée par le très haut niveau en débarquant à Porto, où il a découvert la Ligue des champions, planté une cinquantaine de pions et marqué les esprits., simplifie Fernando Madureira aka Macaco, leader des supporters des"Ehhh Aboubakar uhhh ahhh faz um goool ohhh la la la la" (marque un but, en VF, sur l’air de).Une réussite couplée à un prêt gagnant en Turquie lors de l'exercice 2016-2017, où il claque 19 buts et remporte le championnat, et probablement due à des rencontres professionnelles, dont celle de Sérgio Conceição ou du président historique du FC Porto, Pinto da Costa, le considérant comme sonMalgré ces bonnes performances en club, il faut attendre la CAN 2017 au Gabon pour qu’Aboubakar change de statut dans son pays. Il faut se l’imaginer. Alors que l’Égypte et le Cameroun se neutralisent en finale, le numéro 10 des Lions indomptables libère tout un peuple d'un enchaînement fantastique., soutient Line.Ce qui ne l'a pas conduit à rejoindre un mastodonte européen, même si quelques rumeurs ont fleuri, Aboubakar ayant choisi de quitter le Vieux Continent pour rejoindre Al-Nassr, en Arabie saoudite, contre l'avis de son frère Gustavo et sans sa femme, installée à Paris avec leurs trois garçons de 7 ans, 4 ans et 11 mois., se justifie Line.Plus au sud, dans son pays d’Afrique équatoriale, la figure de Samuel Eto’o est intouchable aujourd’hui,, s’émeut Kévin, un supporter à Yaoundé., insiste Paul Le Guen. Toutefois, cette Coupe d’Afrique des nations à la maison pourrait bien permettre à Aboubakar de rejoindre l'exubérant Eto'o, s’il arrive à bout des objectifs fixés., se mettent à rêver ses proches, qui n’ont d’ailleurs aucune nouvelle de lui., appuie son épouse. Il en prend doucement le chemin.