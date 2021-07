Cameroun – Angleterre, 1990 : la nuit des Lions !

Les Three Lions anglais et les Lions indomptables camerounais nous ont probablement offert le plus beau match de la Coupe du monde 1990 en Italie. Parvenu en quarts du Mondial, le Cameroun inspiré par le grand Roger Milla avait réalisé le plus bel exploit jusqu’alors du football africain.



Cameroun – Angleterre (2-3 a.p) - Quart de finale de la Coupe du monde - 1er juillet 1990

Buteurs : Platt (25e), Kundé (61e SP), Ekéké (65e), Lineker (83e SP et 105e SP)

L’Angleterre bousculée !

Le Cameroun frôle l’exploit...

Les années 1990 vous manquent ? Retrouvez le goût des nineties en regardant Power Book III: Raising Kanan, la série produite par Curtis « 50 Cent » Jackson et Courtney Kemp, disponible dès maintenant sur Starzplay.

Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Encore essoufflé, fourbu, en sueur, Gary Lineker rend hommage aux Lions indomptables dont il porte le maillot comme une marque de sincère sportivité. Dans les entrailles du San Paolo, il répond au micro de la BBC aux côtés de Bobby Robson, éprouvé lui aussi. Le vieux sélectionneur anglais opine de la tête à l’écoute du laïus laudateur de son double buteur de la soirée. Une soirée grandiose, enfin !, au cours de ce Mondial italien décevant, plombé par le cynisme et le jeu dur...Quand les deux équipes pénètrent à 21 heures dans la moiteur napolitaine de juillet au Stadio San Paolo, rebaptisé depuis Stadio Diego Maradona, c’est d’abord l’histoire que convoque le Cameroun. C’est la première nation africaine parvenue en quarts de finale de Coupe du monde. Il en va de même pour l’Angleterre, candidate, elle, à une demi-finale qu’elle n’a plus atteinte depuis... 1966 et son unique sacre mondial ! Emmenés par une attaque redoutable (Gascoigne, Lineker, Waddle, Barnes), lespartent presque favoris. « Presque » , parce que le Cameroun ne fait plus rire. Après son succès surprise face à l’Argentine de Maradona en début de tournoi (1-0), il a assuré la qualif en battant la Roumanie (2-1), lâché le match pour du beurre face à l’URSS (0-4), puis il a éliminé la Colombie en huitièmes (2-1 AP)... L’élan camerounais se poursuit sous les yeux de 55 000 spectateurs éblouis. Les Lions anglais sont bousculés par les Lions africains, et au bout d’un quart d’heure, Shilton leur sauve même la crinière en repoussant une tentative à bout portant de François Omam-Biyik ! Et c’est un peu contre le cours du jeu qu’Albion va marquer à la 25minute, sur un mouvement côté gauche débuté par Waddle pour Pearce dont le centre impeccable trouve la tête smashée de David Platt. Face de lune à la houppette blonde et aux dents de lapin, Platt est le joker inattendu d’une Angleterre qu’il a qualifiée en 8d’un but splendide à la 119face à la Belgique (1-0 final)., plaisante le désormais relais attitré de Gazza dans ce Mondial italien. À dix minutes de la pause, Thomas Libiih rate de peu l’égalisation, tandis qu’un autre joker prépare son entrée en vue de la seconde mi-temps. La caméra TV filme de dos l’échauffement de ce joueur camerounais, puis zoome sur une banderole en tribune frappée de la tête de Maure corse :C’est bien sûr de Roger Milla qu’il s’agit... À 38 ans, retraité et champion amateur de La Réunion avec le club de la Saint-Pierroise (DHR), il avait été rappelé chez les Lions pour le Mondial italien sur intervention du président Paul Biya, après la CAN désastreuse du Cameroun !Entré contre l’Argentine à la 81, puis contre la Roumanie à la 58, où il avait planté deux buts, Roger « Miller » (ainsi nommé par la réalisation TV) s’en était allé danser le makossa au poteau de corner en ignorant qu’il était devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde ! En 8, contre la Colombie (2-1 AP), il avait encore inscrit un doublé insolent. Au San Paolo, le coach soviétique Valeri Nepomniachi décide de lancer son. Et l’entrée en jeu du vieux Lion en seconde période va bousculer immédiatement le cours de la rencontre... Roger dynamise l’attaque camerounaise ! À la 61, il est fauché par Gascoigne et obtient un penalty que Kundé transforme : 1-1 ! Gazza affiche une grimace de culpabilisation : il vient de relancer l’adversaire... Quatre minutes plus tard, l’indomptable Roger offre une passe lumineuse à Ekéké qui s’en va battre Shilton : 2-1 ! Éruption au San Paolo : l’Afrique est en demi-finales ! Le capitaine anglais Terry Butcher harangue d’un poing rageur ses partenaires sidérés :Le Cameroun manque dans la foulée le but du 3-1 pour un duel perdu contre Shilton par le colosse Omam Biyik servi encore par le génial Milla. Robson, furax, explose alors sur la ligne de touche ! Le signal de la révolte anglaise ? Car aussitôt, Platt lancé par Gazza rate face à l’immense Thomas N’Kono en tirant à ras du poteau... À la 83, Lineker est abattu par Massing dans la surface : penalty ! Gary de Tottenham transforme : 2-2 ! Puis plus rien jusqu’au terme du match... La prolongation choisira son vainqueur à la 105quand Lineker, lancé encore par Gazza, est cisaillé par la double faucheuse Massing-N’Kono. Un péno sans discussion que Gary transforme à nouveau, mais en force : 3-2, l’Angleterre est en demies ! Après la rencontre, Bobby Robson confesse un immense soulagement :Au même moment, les Lions indomptables, tuniques anglaises blanches sur le dos, effectuent au trot, bras levés, un tour d’honneur sous les vivats de la foule napolitaine. C’est l’une des plus belles images du tournoi. Le bon Roger Milla épiloguera sur ce match inoubliable par des mots apaisants :En guise de reconnaissance, la FIFA accordera à l’Afrique un troisième représentant en Coupe du monde 1994.