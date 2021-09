Camavinga évoque la raison de son absence à l'Euro

TB

La déception de l'été pour le petit Eduardo.Après une saison mitigée pour sa dernière année à Rennes, Eduardo Camavinga a raté le wagon qui menait à l'Euro l'été dernier, et va devoir se retrousser les manches pour retrouver une place en équipe de France. «, a-t-il reconnu dans un entretien accordé à Bein Sports.Transféré en toute fin de mercato au Real Madrid, le milieu de terrain a bien entamé son aventure espagnole avec un premier but après seulement six contre le Celta Vigo et une passe décisive adressée à Rodrygo pour la victoire sur la pelouse de l'Inter. «, poursuit le jeune intéressé.L'ambition non plus n'a pas d'âge, apparemment.