Camavinga, Cherki, Koundé, l'e-sport : le sommaire du nouveau SO FOOT CLUB !

Au sommaire du nouveau SO FOOT CLUB...

NOUVEAUTÉS !

INTERVIEW : Zeki Çelik

DOSSIER : Place aux jeunes!

DOSSIER : Coupes d’Europe 2020-2021

REPORTAGE : Le centre de formation de Châteauroux

+ Toutes vos rubriques habituelles, vos fiches, vos posters, entre autres...

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mois-ci, SO FOOT CLUB vous présente de nouvelles rubriques ainsi qu'un cahier e-sport : chaque mois, vous retrouverez 4 pages dédiées à l'e-sport !Un peu plus de deux ans après son arrivée en Ligue 1, le Lillois Zeki Çelik s’est imposé comme l’un des latéraux les plus respectés du championnat.À tout juste 18 ans, il a déjà plus de 50 matchs en Ligue 1, une première expérience en Ligue des champions et une place en équipe de France.Tourné vers l’avant, loin des considérations statistiques, obsédé par l’envie de faire briller ses potes, il est un phénomène à part.Le défenseur du FC Séville est aujourd’hui le talent défensif le plus impressionnant de sa génération.Dix éléments essentiels à connaître sur ce gardien à fort potentiel, aujourd’hui titulaire à Leeds.Lumière, en chiffres, sur la pépite de l’Olympique lyonnais au début de carrière éblouissant.Bayern, PSG, Liverpool... On prend les mêmes et on recommence?Et si c’était l’année où un club français, en l’occurrence Lille, brillait enfin?Regroupant les 32 meilleurs U14 et U15 de la région Centre-Val de Loire, le Pôle Espoirs masculin de Châteauroux brille par son goût de l’efficacité.