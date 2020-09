Calvert-Lewin punit le Tottenham de Mourinho

141

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Davies, Dier, Alderweireld, Doherty (Ndombele, 76e) - Winks (Bergwijn,60e), Højbjerg - Son, Alli (Sissoko,46e), Lucas - Kane. Entraîneur : José Mourinho.



Everton (4-3-3) : Pickford - Digne, Keane, Mina, Coleman - Gomes (Sigurdsson, 68e), Allan, Doucouré - Richarlison, Calvert-Lewin (Kean, 89e), Rodriguez (Davies 90eEntraîneur : Carlo Ancelotti.

Dans ce duelentre José Mourinho et Carlo Ancelotti, c'est le Transalpin qui a pris le dessus face au Portugais (0-1). Et la triplette fraîchement arrivée Allan-James-Doucouré y est pour beaucoup.Malgré un plan de jeu respecté par ses joueurs, le coach portugais semble avoir perdu son aura d'antan. La première mi-temps, prévisible et vierge de but, n’est pourtant pas à jeter. Comme prévu, leslaissent le ballon et opposent auxun bloc compact. Richarlison a l’occasion de concrétiser cette domination territoriale mais échoue face au but vide après avoir éliminé Lloris. En contre, les hommes dusont tranchants mais Alli puis Doherty se heurtent à un Pickford déterminant.C'est au retour des vestiaires que Calvert-Lewin, jusque-là transparent, trouve la faille sur un coup-franc frappé par Digne. Au milieu, le trio flambant neuf d'Ancelotti étouffe des Londoniens sans idées et gâche la rentrée du Tottenham de Mourinho qui reprend sa saison comme il l'avait terminée.Calvert-Le Win.