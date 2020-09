Callum Wilson et Ryan Fraser filent à Newcastle

#NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!Welcome, Callum! — Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020

TS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'heure de mettre les voiles.Relégué sur le fil en, Bournemouth doit dégraisser son effectif. Après l’exil de Nathan Aké pour 45 millions d’euros à Manchester City et celui d’Aaron Ramsdale à Sheffield United, le départ de Callum Wilson, pressenti depuis quelques jours, est désormais officiel. L’attaquant international anglais a paraphé un contrat de quatre ans et devrait rapporter 22,5 millions d’euros auxEn ballotage entre Aston Villa et Newcastle, l’attaquant aux huit réalisations en championnat la saison dernière avoue ne pas avoir hésité avant de faire son choix : «» Le nouveau venu à St James Park s’est dit satisfait de rejoindre un club «» et espère «» .Wilson arrive chez les Toons en compagnie de son coéquipier Ryan Fraser, international écossais, qui débarque libre.