Wilson et Newcastle s'offrent Everton

Newcastle (5-3-2) : Darlow - Murphy, Schär, Lascelles, Fernández, Lewis - Longstaff, Almirón, Hendrick - Wilson, Saint-Maximin. Entraîneur : Steve Bruce



Everton (4-3-2-1) : Olsen - Kenny, Keane, Mina, Nkounkou - Doucouré, Allan, Delph - Sigurðsson, Gomes - Calvert-Lewin. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Le coup de la panne.Après un début de saison canon, Everton a concédé sa seconde défaite de rang en Premier League sur le terrain de Newcastle (2-1) et manqué une belle occasion de revenir à hauteur du rival Liverpool en tête de la Premier League. Il faut dire que c'était un Everton bien diminué qui se présentait à St James Park : privés de Digne et Richarlison suspendus, de James et Coleman en convalescence, et de Pickford, au repos après des derniers jours compliqués , les hommes de Carlo Ancelotti ont eu toutes les peines du monde à exprimer leur football. L'absence du portier Anglais au coup d'envoi était, par ailleurs, un petit événement : cela faisait 120 matchs de championnat consécutifs, soit depuis mai 2017, qu'il était titulaire dans les bois d'Everton.Toujours à l'aise balle au pied, lesexerçaient toutefois une domination stérile en début de match avec la possession mais sans occasion. Au retour des vestiaires après un premier acte bien pauvre, un second souffle deset un concours de circonstances finissaient de mettre à genoux Everton. Wilson obtenait ainsi un penalty heureux, qu'il transformait lui-même (1-0, 56). Lesmanquaient même de doubler la mise deux minutes plus tard, mais Olsen sauvait miraculeusement une frappe à bout portant de Longstaff (58). Ils faisaient finalement le break en toute fin de match après un second acte solide, une nouvelle fois par Wilson (2-0, 84). Son sixième but de la saison, en Premier League. Un retard qu'Everton n'est jamais parvenu à rattraper malgré une fin de match folle et une réduction du score dans le temps additionnel de l'inévitable Calvert-Lewin (2-1, 90+1), co-meilleur buteur de Premier League avec huit réalisations.C'est la première fois, depuis la prise de fonction de Carlo Ancelotti, qu'Everton perd deux matchs d'affilée en Premier League.