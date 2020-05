Caïazzo : « Le corps n'est pas encore froid et on se dispute déjà l’héritage »

Au lendemain du conseil d'administration de la LFP qui a acté la fin de la saison 2019-2020 et établi les classements de la L1 et de la L2, Bernard Caïazzo revient sur une semaine déterminante pour le football français. Et c'est peu dire que le co-président stéphanois et président du syndicat Première Ligue a été frappé par l'individualisme de certains de ses homologues.

« Certains, après cette décision, se sont retrouvés dans une position très favorable, un peu comme s’ils avaient gagné un cadeau Bonux. Pour d’autres, ça leur a été moins favorable. »

On ne peut pas faire preuve d’individualisme dans ce genre de situation. On n'est pas rivaux, on est dans le même bateau ! Et c’est compliqué de le faire comprendre à certains.

« Le confinement entraîne des comportements inhabituels. Je l’ai remarqué chez certains copains. Mais tu connais pas toujours leur vie. Si ça se trouve, il se fait chier avec sa bonne femme. Aulas, il paraît qu’il est tout seul, qu’il est hypocondriaque, qu’il a peur de ci, qu’il a peur de ça... »

« Qui dirige aujourd’hui la Ligue ? On ne sait pas vraiment. »

Ah ça, il y a eu effectivement un énorme travail à mener. Mais depuis le 15 mars, on bosse du lundi au dimanche. Dès le départ, j’avais averti sur le fait qu’on ne pouvait pas mesurer l’étendue de ce virus. On m’a répondu :. J’ai entendu ça chez 80% des présidents de club. Selon moi, il fallait se focaliser sur les problèmes économiques que cette crise peut poser, sachant qu’on ne sait pas combien de temps elle va durer. Même si tu as beaucoup de sang dans tes veines, si tu en perds un petit peu tous les jours, tu crèves. Ce n’est qu’une question de temps.Il y avait une forme d’optimisme, oui, chez la majorité d’entre eux. Je suis aussi un optimiste de nature. Mais gérer les scénarios optimistes, c’est facile. Tu diset voilà. Ce sur quoi il faut travailler et anticiper, c’est le, le plus mauvais cas. Aujourd’hui, quand on me dit qu’on jouera en août, je veux bien y croire et j’espère que ce sera le cas, mais on n'a aucune certitude non plus ! C’est comme si tu perds ton job, tu as ta famille, tes gosses à nourrir, et tu ne sais pas quand tu vas retrouver un boulot. Ce n’est pas en se disant, que ça va se régler. Non, il faut réfléchir, manger des pâtes pendant un peu de temps et aller faire de l’intérim dans un Prisunic, histoire de survivre.Ça, ce n’est pas une décision prise par le football. C’est ce gouvernement et le virus qui décident. Ensuite, il y a l’UEFA et la Fédération. Mais ce n’était pas à nous de décider. Il faut savoir que le week-end dernier, le gouvernement était en train d’étudier une potentielle reprise. Puis lundi soir, d’après ce que j’ai compris, Macron a eu Le Graët au téléphone pour lui dire qu’il prenait la responsabilité d’arrêter les championnats, que les matchs reprendraient au mieux avant août et que le public pourrait revenir au mieux en septembre. On a donc arrêté contraint et forcé. Restait à savoir de quelle façon.Pour moi, ce n’est pas ça qui est important. Quelque soit le modèle de classement choisi, à partir du moment où cela a été fait de manière démocratique, ça ne me dérange pas.Le sujet n’est pas le passé, mais le futur. Il fallait prendre une décision. Équitable, pas équitable, c’est selon les intérêts des uns et des autres. Certains, après cette décision, se sont retrouvés dans une position très favorable, un peu comme s’ils avaient gagné un cadeau Bonux. Pour d’autres, ça leur a été moins favorable. Il y a obligatoirement des formes d’injustices, quelque soit le modèle. Maintenant, il faut déterminer comment on organise la survie de notre football et comment on va redémarrer la machine. Et c’est comme laisser une Formule 1 au garage : ça ne va pas être simple.Je suis solidaire des décisions qui ont été prises, je respecte le vote démocratique, et il faut bien un modèle. Je regrette que les choses soient allées aussi vite. J’aurais préféré avoir eu le temps de réunir un collège avant pour interroger les 20 clubs de Ligue 1. Mais ça n’aurait été que consultatif et la décision revient au conseil d’administration de la LFP, qui est constitué de présidents de clubs, mais aussi d'autres représentants syndicaux. Je suis légitimiste, je respecte les statuts de la Ligue.On est à une époque où des notables de province sont arrivés dans ce milieu du foot, certains avec une vraie passion du football, d’autre sans. Et ça entraîne des distorsions. Mon critère d’évaluation pour savoir si je peux devenir ami avec quelqu’un, c’est de savoir s'il bande pour le football ou pas. Si tu bandes pour le football, on est amis. Laurent Nicollin par exemple. Lopez, de Lille, je ne le connaissais pas bien avant la crise, mais je me suis rendu compte qu’il connaît vraiment le foot, qu’il aime ça. En revanche, si tu es là pour le pognon, pour ton image, pour faire le beau dans ta ville, ça ne m’intéresse pas. Moi, ça fait depuis l’âge de 6 ans que je vis à travers le football. Certains ne savent pas qui est Amoros, Rustichelli ou William Ayache. Moi j’ai appris la géographie dans, avec le Spartak Travna, le Lokomotiv Plovdiv et le Carl-Zeiss Iéna. Je suis là par passion. Et lorsque le football s’arrête, je le vis mal. Robert Herbin est parti, ça me fait mal de savoir que Robert Herbin est parti au moment de cette crise. Dans une vie solitaire, je me dis que le football était peut-être sa raison d’être. Et le fait qu’il parte au moment où le football s’arrête, ça m’interroge. Je pense donc que le foot est nécessaire à la vie et au bonheur des hommes. Notre préoccupation majeur doit être de le faire redémarrer. Mais surtout avec quelles valeurs ? Je me suis régalé avec le foot des années 80, quand les présidents comme Borelli embrassaient la pelouse, les Molinari, les Hamel et plus tard les Diouf. Aujourd’hui, le classement dépend surtout de la puissance financière. Il faut qu’on trouve des solutions pour qu’on retrouve une forme d’égalité des chances.Attendez, que ça soit Jean-Michel Aulas, X, Y ou Z, quelque soit le classement, il y aurait eu des recours. En cas de saison blanche, Marseille aurait posé un recours. Ils ont le droit de faire des recours, c’est la loi française. Mais ils le font toujours dans l’intérêt de leur club.Oui, mais comme plein d’autres secteurs. Regardez celui du tourisme. C’est l’ensemble d’une économie qui devra se relever et le football en fait partie. Les gens font l’erreur de croire que, comme les joueurs du PSG touchent beaucoup d’argent, tous les clubs de foot sont riches. Pourtant, cela n’a rien à voir. Il faut se rendre compte que la plupart des clubs — sauf ceux qui spéculent sur les transferts — mettent tout leur argent dans le sportif. Après, il faut se poser les bonnes questions : la France est un pays qui arrive à bien vendre ses joueurs, donc il faut savoir aujourd’hui si les championnats acheteurs vont continuer. S’ils s’arrêtent et qu’ils tombent dans une crise économique majeure, comment vont-ils faire pour nous acheter des joueurs ? Je prie pour que les Anglais et les Allemands continuent et qu’ils aillent au bout.Il faut que les périodes de transferts soient harmonisées avec les autres pays. Et pour l’instant, c’est compliqué d’y voir clair.Le week-end dernier, tout le monde étudiait les protocoles médicaux de reprise. On regardait comment procédaient les Allemands, vu qu’ils ont un mois d’avance sur nous. On était là à se demander si la proposition Rivère était mieux que la proposition Aulas, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire preuve d’individualisme dans ce genre de situation. On n'est pas rivaux, on est dans le même bateau ! On ne discute pas de la répartition des droits télé ou de la ligue fermée. Là, on doit pousser le camion dans le même sens. Et c’est compliqué de le faire comprendre à certains.Ce n’est pas très important. J’espère jouer la finale de la Coupe de France, évidemment. Même si à huis clos, ce serait d’une tristesse terrible. Mais je ne suis pas en train de me battre sur les règlements. Un président de club a demandé s’il était qualifié en Coupe d’Europe si les finales ne se jouaient pas. Je trouve ça d’une indécence... Le corps n’est pas encore froid et on se dispute déjà l’héritage.D’abord, beaucoup mieux que ce qui est décrit. C’est comme dans un couple, et que les voisins nous entendent nous disputer. Il y a le confinement, la fatigue et donc de l’énervement et de l’inquiétude. C’est logique dans cette situation. Les réunions se sont enflammées à cause du concours Lépine, où chacun venait avec son petit scénario. Le confinement entraîne des comportements inhabituels. Je l’ai remarqué chez certains copains. Mais tu connais pas toujours leur vie. Si ça se trouve, il se fait chier avec sa bonne femme. Aulas, il paraît qu’il est tout seul, qu’il est hypocondriaque, qu’il a peur de ci, qu’il a peur de ça... Quand il a parlé de saison blanche dès le premier jour, l’OM a sauté au plafond. Et je lui ai dit à Jean-Michel :. Il s’est mis tout seul en situation difficile. Et ça m’a étonné parce que d’habitude, c’est quelqu’un de stratège.Le problème, c’est que le système de double-têtel’affaiblit considérablement. Qui dirige aujourd’hui la Ligue ? On ne sait pas vraiment. Si ce sont les clubs qui ont instauré ce système, ils souhaiteraient aujourd’hui que cela change. Dans les situations difficiles, les décisions manquent de clarté.Oui, mais elle est présidente non exécutive. Elle est comme moi à Saint-Étienne. Je suis président du conseil de surveillance, alors que Roland (Royemer) est président du directoire.Je n’ai pas de bureau à Saint-Étienne, je ne parle pas aux joueurs, je ne vois pas d’agent, je ne donne pas d’instruction au personnel, je n’ai pas le droit de prendre des décisions. C’est le rôle du directoire. Ce système n’a pas marché à la Ligue. Je ne suis pas en train de prendre partie pour Nathalie ou pour Didier, je dis juste que le modèle n’est pas bon. Il faut que la personne qui dirige ne doive pas s’occuper de l’opérationnel. Quand je dis qu’il faudra reconstruire notre football, ça comprend également sa gouvernance.D’abord, dans un mois et demi, j’espère qu’il y aura la reprise de l’entraînement. Si tout va bien. On le saura le 2 juin. Et au niveau des instances, il faudra étudier les aspects financiers. Pendant un certain temps, il faut se dire que rien ne rentrera dans les caisses. La prochaine échéance, c’est le 5 août et le versement de MediaPro et de Canal+. Si le championnat reprend en août !J’espère que demain, on retiendra les aspects positifs de cette crise. Quand on ira prendre un café en terrasse avec un pote, on savourera alors que c’est banal. Il faudra qu’on mesure la chance qu’on a de marcher, de respirer, d’être libre. Et aujourd’hui je rêve de revoir des stades pleins sans que les gens aient besoin de porter des masques.