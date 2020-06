Pêché Morel

Parce que le mercredi est un peu le jour du septième art, sofoot.com vous proposera désormais chaque semaine la critique d'une vidéo qui aura retenu l'attention de ses cinéphiles les plus pointus. Ainsi, en revenant à Lorient, son premier amour, Jérémy Morel s’est aussi mué en acteur, au service d’une production ambitieuse, estampillée film de sous-marins ascendant Chant du Loup : de quoi résolument cristalliser la tendance que charrie aujourd’hui le cinéma français et que met en exergue la fameuse dialectique image/réalité.

Le vernis et la cabale

?? ALERTE : nouveau joueur détecté ! ? pic.twitter.com/wBSHSbVQam — FC LORIENT ? (@FCLorient) June 8, 2020

Croire en la réalité, délaisser l’image

Par Valentin Lutz

Il y a quelque chose d’incompréhensible dans les récents succès du cinéma français « d’auteur » (du moins ceux qui peuvent en revendiquer le patronage, mais il ne fait aucun doute que le tout nouveau film des réalisateurs bretons en est un) : l’inexplicable attrait de l’irréalisme cruel. Et de fait, le film perd son scénario en circonvolutions : de la partie de cartes paisible à la posture triomphale de Jérémy Morel en rade de Lorient, on passe par tout, surtout n’importe quoi, et notamment par une succession plongée/contre-plongée ahurissante d’un Jérémy Morel engagé sur l’échelle du sous-marin.Bien sûr, les références sont claires, à mi-chemin entre le sous-marin duet la trappe de. Hélas, le film a emprunté à ses références ce qu’elle aurait dû laisser de côté : du premier, un jeu d’acteur qui n’a du réel que le vernis, et du second le caractère amphigourique, si ce n’est cabalistique, du message. À choisir, le contraire eut été préférable, bien qu’encore loin d’être optimal : Terry O’Quinn (qui n’a, au demeurant, rien des regrettés Montgomery Clift ou Michel Piccoli) dans le rôle de Jérémy Morel, et l’écriture simpliste d’Antonin Baudry (dont il faut regretter qu’en l’espèce, elle n’emprunte rien à, par exemple, Kalatozov) plutôt que celle, extravagante, des réalisateurs bretons.Ce constat a cela de regrettable que le début du film semblait pourtant engagé sur la voie que le cinéma français fuit à tort depuis des années, celle qui pourtant l’a fondé : l’héritage inaltérable du réalisme ontologique d’André Bazin. De fait, et malgré la profondeur de champ limitée (quoique pour des raisons évidentes), le montage est absent, la caméra consacrée à la foi inébranlable en la réalité (et non à l’image, ce qui fait toute la différence) : le cinéma de Jean Renoir semble tout proche, mais le charme est soudain rompu par l’apparition du présent sous la forme paroxystique du numérique prosaïque et disparate.Il y a bien sûr une forme d’épiphanie du suspense dans la production des réalisateurs bretons, probablement car le pathos rejoint un court instant le logos pour dresser les contours d’un film qui devient ce à quoi il peut prétendre. En des termes plus simples, et pour dissiper toute ambiguïté, l’exaltation des émotions déchaînée par le montage rapide se lie à la pure (et unique) signifiance de l’image pour décrire une action dont on sent qu’elle est teintée de culture prométhéenne. C’est cela qui fait regretter que la bonne volonté des réalisateurs ne s’accompagne pas tout du long d’une tradition bazinienne qu’il ne faudrait jamais mépriser : montage du réel, cinéma-vérité.