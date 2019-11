Cagliari surprend l’Atalanta

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Tolói, Palomino, Djimsiti - Castagne, Pašalić, Freuler, Gosens (Hateboer, 46e) - Iličić, Gómez (Malinovsky, 46e) - Muriel (Barrow, 78e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Cagliari (4-3-1-2) : Olsen - Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiánnis - Castro (Ionita, 88e), Oliva, Rog (Nández, 71e) - Nainggolan - João Pedro, Simeone (Cerri, 84e). Entraîneur : Rolando Maran.

Le coup de la panne.Épatante, offensive, destructrice, attachante, cette équipe d’Atalanta n’est pas loin d’être la plus séduisante des formations de Serie A cette saison. Et pas loin d’être la plus efficace, avec sa série de huit matchs consécutifs sans connaître la défaite en championnat. Mais ça, c’était avant la venue de Cagliari au Stadio Atleti Azzurri d'Italia (0-2).Il faut dire que Cagliari aussi est en forme, et n’a plus connu la défaite depuis le 1septembre dernier. Et les Sardes ont très vite voulu le montrer aux locaux en enchaînant les occasions de but, durant le premier acte. Sauf que Giovanni Simeone a buté sur Pierluigi Gollini (3), et que João Pedro a vu sa frappe repoussée par la défense de l’Atalanta (31). Avant ce coup de billard, qui voit le coup franc de Lykogiánnis rebondir sur le bras de Palomino puis la cuisse d'un Mario Pašalić trompant son propre gardien (0-1, 32).Menés au score, les hommes de Gian Piero Gasperini se rebiffent par l’intermédiaire de Papu Gómez qui déclenche une mine rebondissant sur la transversale (37). Le début de la révolte ? Pas tout à fait puisque dans la foulée, Josip Iličić va rentrer au vestiaire avant ses potes après un coup de pied plein de frustration sur Charálampos Lykogiánnis (38). Pas la meilleure solution pour aider ses potes de l’Atalanta, qui voient Christian Oliva les mettre K-O d’une jolie frappe sous la barre (59). Cagliari peut alors laisser le ballon à son adversaire de l’après-midi, qui tente le tout pour le tout pour ne pas rester muet pour la première fois de la saison en Serie A. En vain.Avec ce succès, Cagliari grimpe à la cinquième place du championnat. Avec le même nombre de points que... l'Atalanta.