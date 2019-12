Cagliari sauve les meubles à Sassuolo, Balotelli relance Brescia

À l'heure du déjeuner, lesdes Pouilles et lesse sont rendus coup pour coup. Tout avait bien débuté pour les potes de Lasse Schöne, avec deux buts marqués en première période sous l'impulsion de Goran Pandev : un superbe lob de l'extérieur - le but le plus lointain de la saison en Serie A - puis un penalty gratté dans le temps additionnel du premier acte. Mais après l'entracte, les visiteurs ont complètement déraillé et fini à neuf contre onze (avec un rouge pour l'ancien de l'Inter et un joli coup de patte de Filippo Falco sur la réduction du score), s'en sortant tout de même avec le point du nul. La troupe de Thiago Motta reste 18Le seul match de ce début d'après-midi qui concernait une équipe de haut de tableau a vu celle-ci galérer, face à Jérémie Boga et consorts. Avec un peu de réussite et l'aide de Fabio Pisacane, Domenico Berardi n'a mis que 6 minutes à faire retentir Tubthumping de Chumbawamba au coeur du Mapei Stadium. Le tube de l'année 1997 est reparti de plus belle quand Filip Đuričić a repris en beauté un centre de la mobylette Jeremy Toljan. Les Sardes ont réduit la marque par João Pedro Galvão, profitant d'une sortie du jeune portier Stefano Turati (18 ans), qui effectuait son deuxième match en Serie A après sa belle performance contre la Juve . Berardi est passé à côté du doublé en fracassant la transversale sur peno (65) et l'entrant Daniele Ragatzu a puni les locaux à l'orée du temps additionnel. Dans le doute, Super Mario ? Une semaine et demie après le dérapage de son président Massimo Cellino , Balo a retrouvé le chemin des ficelles, qu'il avait un peu perdu ces temps-ci. À l'affut dans la surface après un double sauvetage de la défense de la SPAL, l'ancien Aiglon a offert un très précieux succès à Brescia dans le match de la peur entre les deux cancres de l'élite italienne : grâce à ce 50but en Serie A de l'international italien, l'escouade lombarde quitte la place de lanterne rouge.Enchaînant les blessures depuis août, Simone Zaza rend quand même service au Toro à l'occasion. L'ancien de la Juve surgit à la la 22e minute sur un centre de Cristian Ansaldi et fait parler la poudre pour la troisième fois de la saison en championnat. Dans tous les bons coups, le piston gauche turinois a fait le break tout seul, en contre et de fort belle manière. Quand Martín Cáceres a sauvé l'honneur pour lasuite à une accélération de Federico Chiesa, il était trop tard. Un peu plus et lesdépasseront un Napoli à la dérive , alors que la Fio, privée de Ribéry, patine fortement.