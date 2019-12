Cagliari renverse la Sampdoria dans un match de folie

Cagliari (4-3-1-2) : Rafael - Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu. - Rog, Cigarini, Castro - Nainggolan - João Pedro, Simeone. Entraîneur : Rolando Maran.



Sampdoria (4-4-2) : Audero - Thorsby, Ferrari, Colley, Murru - Vieira, Jankto, Ekdal, Ramirez - Quagliarella, Gabbiadini. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Match totalement fou à la Sardegna Arena. Alors que le monde avait les yeux braqués sur le sixième sacre de Leo Messi au cours de la cérémonie du Ballon d’or , les 16 000 spectateurs de l'enceinte sarde ont eu droit à un retour fou de leur équipe face à la Sampdoria en clôture de la 14journée de Serie A.La rencontre démarre à deux mille à l'heure, les occasions pleuvent et Rafael détourne même du bout des doigts un ciseau de Fabio Quagliarella (35). Ce n'est alors que partie remise, car deux minutes plus tard, Luca Pellegrini glisse et fauche Manolo Gabbiadini dans sa surface. Quagliarella se charge d'ouvrir le score et lance l'équipe de Claudio Ranieri de la meilleure des manières (38).Arrive alors la seconde période, totalement explosive, qui voit d'entrée Ramírez (52) offrir le but du break aux visiteurs. Invaincu depuis le 1septembre, Cagliari ne veut rien lâcher et Radja Nainggolan expédie un missile des vingt mètres qui trompe Emil Audero (69). Un come-back ? Non, pas encore, car sur l'engagement, Quagliarella s'offre le doublé (70) synonyme de 156réalisation en Serie A. Comme Luigi Riva, Pippo Inzaghi ou Roberto Mancini, pour donner une idée. Mais les Sardes ne baissent pas la tête, João Pedro (74, 76) claque deux volées en deux minutes pour recoller au score avant qu'Alberto Cerri, au bout du temps additionnel, n'inscrive un coup de tête victorieux sur un beau service de Pellegrini (90+6). Cagliari revient de nulle part et reste donc dans les hautes sphères du classement à deux points du podium et donc de la Lazio.