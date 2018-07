On a vécu l'élimination de la Russie dans un train

Voilà, c'est fini : la Russie a été sortie de son Mondial samedi soir, à Sotchi, au bout d'une séance de tirs au but angoissante face à la Croatie. On a vécu l'événement dans un train entre Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi dans un hall de gare.

1

Pringles, tablette escamotable et poney

Le PC de la survie

Par Maxime Brigand, entre Moscou et Saint-Pétersbourg

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il pleut, mais, enfoncé sur la place 29 de la voiture 19 d’un Moscou-Saint-Pétersbourg, un supporter belge est (encore) à la fête. La qualification de l’Angleterre pour les demi-finales du Mondial n’y est pour rien : parfois, trouver deux sièges en mousse inhabités peut suffire à donner le coup d’envoi d’un sourire. Dans deux heures, ce sera celui du dernier quart de finale de cette Coupe du monde. Un Russie-Croatie, que certains voyageurs russes ont dû se farcir dans un train, s’offrant ainsi une bataille terrible avec la 4G locale.Mais ça, Ruslan s’en fiche pas mal pour le moment. Peut-être car l’amour ne choisit pas toujours ces moments pour se fendre. La veille, Sveta, sa copine depuis huit mois, a sifflé la fin de leur histoire. D’où les larmes qui coulent sur le visage de ce sosie presque parfait de Denis Shapovalov. «, souffle-t-il lors de la première heure du voyage, avant de noyer sa peine dans un sachet de pistaches.» Sympa de prévenir tout débordement. Une sieste plus tard, on y est : Mario Mandžukić a le ballon entre les pattes et reste, à cet instant, encore identifiable sur l’écran de Ruslan. La rencontre est stressante, pas assez emballante pour réveiller notre supporter belge, dont la main pendouille depuis plusieurs minutes dans l’allée mais tient forcément éveiller les locaux.Bingo : le premier cri est servi à 21h31, moment où Denis Cheryshev décide de s’effondrer sur le gazon de Sotchi et où la course à celui qui verra le but en premier sur son écran (oui, cette rencontre a été sponsorisée par le décalage) démarre. Asmir, maillot de lasur les épaules, a gagné pour cette fois et cogne son poing contre celui d’un gars de la Politsiya. Ruslan est dans son match, manque de faire voler son téléphone à chaque saut de connexion - qui lui aura permis de ne pas voir en live l’égalisation de Kramarić - et décide d’opter pour despour la suite de la rencontre. Pas un cadeau pour le voisin, mais il faut souligner le choix de puriste. «, lâche-t-il alors que Sandro Ricci ouvre la porte des prolongations.» L’étalon a un nom : Domagoj Vida et s’apprête à faire tourner sa queue de cheval sur l’écran. On joue la 100e minute de la rencontre, Saint-Pétersbourg n’est plus qu’à une grosse dizaine de minutes mais Ruslan décide de pourrir la fin de rencontre en fracassant son téléphone (au sens littéral du terme) contre la tablette escamotable qui lui fait face. Et maintenant, on fait quoi ? «» , se marre Ruslan. Soulagement : une voisine a une connexion cinq étoiles.23h25, il est l’heure de descendre et 80% des voyageurs accomplissent les mètres séparant le train du hall de la gare avec le nez planté sur leur téléphone. Stanislas Cherchesov chauffe la salle et voilà que Mário Fernandes prend le rôle du héros en égalisant à cinq minutes de la fin. Vaste bordel sur le quai, retour des "" interminables et c’est une autre quête qui commence : un écran, un vrai. Maline, la Fifa en a placé un devant la boutique officielle qu’elle a installé pendant le tournoi mais là aussi, la connexion internet fait sauter le script pendant la séance de tirs au but la plus importante de l’histoire du pays. Impossible de voir correctement Igor Akinfeev sortir la tentative de Mateo Kovačić, ce qui fait passer des idées sombres dans l’esprit de pas mal de présents. Quelques mètres plus loin, un autre attroupement s’est formé autour du bureau des volontaires du Mondial. Une trentaine de personnes, dont notre supporter belge, entourent alors un PC devenu aussi vital qu’un parapluie à Saint-Pétersbourg. Mário Fernandes vient de reposer sa cape et de foirer sa tentative : quelques cris, un dernier espoir, la fin du rêve. La Russie vient de sortir de son Mondial mais cette Russie aura réussi à retourner les coeurs d’un pays qui ne croyait pas en elle. On parle ici du plus beau coup de foudre de cette Coupe du monde. Chacun s’embrasse, la vie redémarre et le réveil peut parfois être brutal : devant la gare de Saint-Pétersbourg, Ruslan retrouve ses esprits et n’est pas seul. Une femme est à côté de lui, probablement celle qu'il appelait quelques heures plus tôt «» . La conversation est musclée, c’est le retour des nerfs qui lâchent : après dix minutes de discussion, madame décide, avant de monter dans un taxi, d’envoyer une gifle à la tronche d’un homme qui vient de se faire sortir d’un Mondial. La seconde en quelques minutes, donc : un retour à la réalité est souvent brutal.